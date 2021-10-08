В Центре современного искусства в Ташкенте проходит выставка Dixit Algorizmi — «Как говорил аль-Хорезми», сообщается на сайте столичного хокимията.

Название выставки — это первые строки трактата великого средневекового ученого, который был издан в Европе. Организатор — Фонд развития культуры и искусства при Министерстве культуры Узбекистана.

По словам главного куратора выставки Джозефа Гримы, представляющего архитектурно-исследовательскую студию Space Caviar из Италии, цель выставки — напомнить современному информационному обществу о вкладе великого математика в развитие цивилизации. Со-кураторы — Шейда Гомашчи и Камило Оливейр.

Художники попытались представить личность аль-Хорезми, его эпоху, его окружение и его влияние на современную жизнь через танец лязги и музыку, через обучение искусственного интеллекта и орнаменты Шахи-Зинды.

Посетители услышат национальную музыку, обработанную искусственным интеллектом на основе анализа базы данных мелодий, в исполнении на рояле. Они могут полюбоваться плитками с орнаментами, выстроенными по алгоритму игры «Жизнь», увидеть ткань-икат, в основе рисунка которой — почтовые марки с портретом учёного.

Устроители выставки предлагают в художественной форме осмыслить обучение искусственного интеллекта не только распознаванию лиц, но и определению эмоций человека и подумать: к чему это приведёт?

Вход на выставку свободный. Адрес: ул. Амира Темура, 2-й проезд, 6-Б. Телефон для справок 71−207−40−80.

Подробнее о выставке — на сайте Afisha.uz.

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