В воскресенье в Узбекистане было подтверждено 68 случаев коронавируса, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. В субботу было зарегистрировано 59 случаев, в пятницу — 69.

В Ташкенте в воскресенье было выявлено 33 случая, в субботу и пятницу — по 28.

Общее количество случаев COVID-19, зарегистрированных с марта 2020 года, достигло почти 237 тысяч.

Количество случаев пневмонии продолжает снижаться: в воскресенье — 5, в субботу — 6, в пятницу — 7.

С 1 марта не было отмечено ни одного случая смерти от последствий коронавируса. Общее число официально зарегистрированных умерших составляет 1637.