Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) сообщило, что с момента нападения России на Украину 24 февраля по 5 марта подтверждена гибель 364 мирных жителей, в том числе 25 детей, и ранения 759 человек из числа гражданских.

«Большая часть жертв вызвана применением оружия взрывного действия с большой площадью поражения, в том числе обстрелами из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетно-авиационными ударами», — констатируют в управлении ООН.

При этом в сообщении отмечается, что реальные цифры могут быть выше, поскольку информация из мест, где велись интенсивные боевые действия, приходит с задержкой, а многие сообщения всё ещё ожидают подтверждения.

Тем временем в Украине продолжаются атаки на объекты гражданской инфраструктуры.

Харьков

В результате авиаударов по спальному району Северная Салтовка в Харькове 5 марта пострадали 10 многоэтажных жилых домов с горением квартир верхних этажей, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины. В ночь на 6 марта снарядом был разрушен Новосалтовский рынок.

Новосалтовский рынок. Фото: instagram.com/fomenko_ph

Вечером в воскресенье Харьков подвергся массированному авиабомбардировке, в результате чего были полностью или частично разрушены многоэтажные жилые дома, административные здания, медицинские учреждения, учебные заведения и общежития, сообщила ГСЧС.

По данным спасателей, в результате произошли масштабные пожары в 21 здании центральной части города, в том числе в жилых дома, в Харьковском музыкальном училище, студенческих общежитиях, в медицинском учреждении.

При ликвидации пожаров и разборе завалов было спасено и эвакуировано около 200 человек. Под завалами пожарные обнаружили тела 8 погибших. Окончательная информация о погибших и пострадавших уточняется.

Винница

Днем 6 марта в Винницком районе в результате ракетных обстрелов произошел пожар на складе горюче-смазочных материалов, частично было разрушено админздание. Из-под завалов вытащили 4 человека, один из них погиб, сообщили спасатели.

Авиаудар также пришелся на аэродром Винницы. Как сообщил глава Винницкой областной государственной администрации Сергей Борзов, этот аэродром — совместного использования, эксплуатируемый и военными, и гражданскими.

Аэродром Винницы. Фото: fb.com/borzov.s.s

«Взлетно-посадочная полоса аэродрома уже длительное время на реконструкции, поэтому авиационной техники на аэродроме не было», — цитирует глава Винницкой области представителя командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната.

В результате авиаудара по аэродрому, по предварительным данным, погибло 10 человек — военные и гражданские, уточнил Сергей Борзов.

Николаев

Утром 7 марта в Николаеве произошел массовый обстрел жилых массивов из систем залпового огня «Смерч», сообщила ГСЧС. В результате возникло пять пожаров в жилом секторе и на объектах промышленности (научно-производственному комплексу газотурбостроения «Заря» — «Машпроект»). Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Жилой дом в Николаеве. Фото: ГСЧС

Краматорск

В Краматорске 6 марта в результате обстрела произошло попадание снаряда в девятиэтажный жилой дом между 4 и 5 этажами без последующего горения, сообщили спасатели. В результате, по предварительным данным, погиб 1 человек, пострадало 5 человек.

Заявление Минобороны России

Минобороны России подтвердило, что 6 марта «высокоточным оружием большой дальности выведен из строя аэродром военно-воздушных сил Украины в Виннице».

«Практически вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена. Вместе с тем, нам достоверно известно об украинских боевых самолетах, ранее перелетевших в Румынию и другие приграничные страны», — говорится в заявлении.

«Российскими высокоточными средствами большой дальности выводится из строя вооружение и военная техника Украины… В рамках выполнения задачи по демилитаризации Украины российские вооруженные силы будут наносить высокоточным оружием поражение украинским предприятиям оборонно-промышленного комплекса», — отметили в Минобороны.

«В ходе проведения специальной военной операции вскрыты факты экстренной зачистки Киевским режимом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой Минобороны США. Нами получена от сотрудников украинских биолабораторий документация об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней», — говорится также в заявлении.

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