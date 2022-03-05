Начался обратный отсчет до окончания предзаказа новинок от Samsung — флагманских смартфонов серии Galaxy S22. Модели Galaxy S22/S22+/S22 Ultra готовы зайти на рынок Узбекистана уже в марте.

Samsung предлагает до 10 марта воспользоваться удобной возможностью предзаказа и получить гарантированные подарки в виде функциональных часов Galaxy Watch4. Оформившие предзаказ получат их бесплатно.

Флагманские смартфоны серии Galaxy S

Не один, а целых три премиальных смартфона Samsung готовы порадовать поклонников новых стандартов мобильных гаджетов в середине марта.

Galaxy S22 и S22+ в четырех эксклюзивных цветах оснащены одним из быстрых чипов в истории. Смартфон получил алюминиевую рамку с более жестким сопротивлением к падению и повреждениям. Четыре камеры можно комбинировать, чтобы съемка стала незабываемой. Гаджет станет профессиональным инструментом для создания контента и днем, и ночью. Впереди лето, а значит еще больше памятных моментов стоит сохранить в новом смартфоне.

Galaxy S22 Ultra — достойное продолжение моделей серии Note. Смартфон сохранил высокую функциональность, к которой добавились повышенная производительность и профессиональная камера. В линейке Ultra данная модель становится самой мощной, с возможностью увеличенной автономной работы.





Премиальные подарки от Samsung

В качестве гарантированного подарка все участники предзаказа получат часы последнего поколения:

при предзаказе Galaxy S22 Ultra — Galaxy Watch4 44 mm;

при предзаказе Galaxy S22 и S22+ — Galaxy Watch4 40 mm.

Часы с инновационным датчиком BioActive помогают отслеживать состояние здоровья днем и анализируют сон ночью. Дизайн циферблата меняется в зависимости от настроения владельца. В часах с операционной системой Galaxy Watch4 помимо приложений для здоровья и фитнеса предусмотрены приложения для потоковой передачи музыки.

Модели часов хорошо знакомы всем, кто занимается фитнесом и ведет активный образ жизни. Современный гаджет подчеркивает имидж и становится верным помощником 24 часа в сутки.





Условия предзаказа

Предзаказ оформляется до 10 марта включительно в удобном для покупателя формате:

Онлайн на официальном сайте Samsung и на сайтах партнеров. Список официальных партнеров указан на сайте компании. Офлайн в магазинах электроники по всей территории Узбекистана, у официальных партнеров Samsung.

При предзаказе вносится предоплата в размере 1 млн сумов. Поставка флагманских новинок в Узбекистан запланирована на середину марта. После получения смартфона выплачивается остаток сумма в зависимости от выбранной модели и объема памяти:

Galaxy S22: 9 499 000/10 499 000 сумов;

Galaxy S22+: 11 499 000/12 499 000 сумов;

Galaxy S22 Ultra: 14 999 000/15 999 000 сумов.





Но и это не все сюрпризы. Вместе со смартфоном и часами покупатели получат дополнительные подарки: подписку на сервис Megogo на шесть месяцев, подписку ITV на три месяца.

Остались считанные дни, чтобы одним из первых порадовать себя новым смартфоном и получить подарок. С подробными условиями предзаказа можно ознакомиться на сайте samsung.com.

Количество подарков ограничено.

Сайт: samsung.com

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