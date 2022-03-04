3 марта в Узбекистане было подтверждено 84 случая коронавируса, что на 7 случаев меньше, чем в предыдущий день — 91 — и самый низкий показатель с 4 января.

Кроме того, зарегистрировано 8 случаев пневмонии (днём ранее — 10), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

В Ташкенте было выявлено 38 случаев коронавируса (днём ранее — 51), в Ташкентской области — 14 (9).

Общее количество случаев COVID-19, официально зарегистрированных с начала пандемии, составило 236,7 тысячи.

В четверг, как и днём ранее, не было отмечено ни одного случая смерти от последствий коронавируса. Общее число официально зарегистрированных умерших составляет 1637.