Российский миллиардер Роман Абрамович объявил о продаже футбольного клуба «Челси», которым он владел с лета 2003 года. Заявление об этом было опубликовано на сайте команды 2 марта. Ранее, 26 февраля, предприниматель заявил, что передаёт управление футбольным клубом доверенным управляющим Фонда «Челси».

Агентство Bloomberg отмечает, что информация о передаче управления клубом было опубликовано через несколько часов после того, как премьер-министру Британии Борису Джонсону задали вопрос об отсутствии санкций в отношении Романа Абрамовича.

«В данной ситуации я принял решение продать клуб, так как полагаю, что это в интересах клуба, болельщиков, сотрудников, спонсоров и партнеров, — написал Абрамович в своём заявлении. — Продажа клуба не будет осуществлена в срочном порядке, мы будем придерживаться всех необходимых процедур. Я не буду требовать выплат каких-либо задолженностей по кредитам. Я никогда не преследовал коммерческие цели и всегда занимался клубом из любви к футболу и „Челси“».

Пока клубом управляет попечительский совет. В своём сообщении бизнесмен отметил, что попросил команду создать благотворительный фонд, чьи средства пойдут на помощь жертвам войны в Украине.

«В том числе это будет касаться предоставления необходимых средств на срочные нужды жертв и долговременные работы по восстановлению», — написал Абрамович. — Я хочу, чтобы вы знали, что это было невероятно сложное решение. Я с болью расстаюсь с клубом, тем более, что происходит это таким образом. Однако я верю, что это в интересах клуба".

The Guardian сообщало, что на «Челси» есть как минимум три претендента. Сумма потенциальной сделки оценивается в 3 — 5 миллиардов фунтов.

В медиа уже фигурируют имена тех, кто может приобрести «Челси». Первый из них — Хансйорг Висс, 86-летний бизнесмен из Швейцарии, основатель компании по производству медицинского оборудования Synthes Holding AG. Состояние предпринимателя оценивается в 6 млрд долларов. Сам Хансйорг заявил, что может присоединиться к консорциуму, пытающемуся купить «Челси».

Швейцарский бизнес-магнат в партнёрстве с американским предпринимателем Тоддом Бёли надеется, что в ближайшее время соглашение о покупке «Челси» вместе с другими партнёрами будет достигнуто. Интересно, что он пытался купить «Челси» в 2019 году, но получил отказ. Его состояние оценивается примерно в 5 миллиардов долларов. Скорее всего, если Бёли и купит «Челси», то также при помощи других инвесторов.

Самый интересный вариант связан с экс-чемпионом UFC Конором Макгрегором. Боец заявил, что заинтересован в приобретении «Челси». «Я хочу изучить этот вопрос», — написал Конор на своей странице в Twitter.

Недавно Макгрегор уже заявлял о желании купить футбольный клуб. Речь шла, в частности, о шотландском «Селтике» и другом клубе АПЛ — «Манчестер Юнайтед». Но состояние ирландца меньше, чем у его конкурентов (около 1 млрд долларов).

Роман Абрамович приобрёл «Челси» летом 2003 года. Тогда клуб находился на грани исчезновения, но Абрамович погасил долги и начал усиливать команду. В перечне его заслуг — приглашение тренера Жозе Мауриньо, с которым связаны первые успехи клуба.

Трофеи, завоёванные «Челси» в эпоху Романа Абрамовича:

Чемпион Англии — сезоны 2004/2005, 2005/2006, 2009/2010, 2014/2015, 2016/2017;

Лига чемпионов УЕФА — 2012, 2021;

Лига Европы УЕФА — 2013, 2019;

Суперкубок УЕФА — 2021;

Клубный чемпионат мира — 2021;

Кубок Англии — 2007, 2009, 2010, 2012, 2018;

Кубок Футбольной лиги — 2005, 2007, 2015;

Суперкубок Англии — 2005, 2009.

Ранее английский клуб «Эвертон» прекратил сотрудничество с холдингом USM — одним из главных активов российского бизнесмена Алишера Усманова. Контракт разорван в одностороннем порядке.