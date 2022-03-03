На выставке Mobile World Congress (MWC) 2022, которая проходит в Барселоне с 28 февраля по 3 марта, компания ZTE объявила о запуске высокоэффективных и экологичных решений в области ИКТ для рынков B2C, B2B и B2H в рамках темы «Вдохновение для цифрового мира». На своем стенде компания демонстрирует новые решения и успешные практики в области ИКТ. Особое внимание уделено усовершенствованию работы сетей, выходу за рамки возможностей подключения, устойчивому развитию, цифровому будущему и цифровой жизни.

Основная часть экспозиции компании отведена новинкам. ZTE представила свое новое решение для площадок UniSite NEO, один из первых в отрасли точных прототипов 50G PON, решение GreenPilot, флагман Nubia Z40 Pro и серию Blade V40 среднего и высшего класса, а также линейку продуктов на базе 5G MBB четвертого поколения.

Простые в использовании и высокопроизводительные сети

ZTE создает продукцию для развертывания высокопроизводительных современных сетей в соответствии с целями и требованиями своих клиентов. Благодаря мощным сетевым возможностям продукция ZTE упрощает развертывание новых сетей, а также доступ к сетевой инфраструктуре по запросу.

Для развертывания беспроводных сетей компания ZTE планирует выпустить новую упрощенную систему развертывания сетей UniSite NEO на базе собственных чипсетов нового поколения. Функции управления качеством обслуживания OMNI-UBR позволяют использовать UniSite NEO для трансформации формата развертывания площадки. Новинка на базе 5G AAU следующего поколения отличается более высокой производительностью и имеет малый вес, при этом ее применение помогает снизить энергопотребление многочастотных всережимных площадок на 40%.

В области проводных сетей компания ZTE предлагает сверхширокие оптические сетевые решения для доступа к магистральной сети, включая один из первых в отрасли точных прототипов 50G PON, экономичную OTN «5 в 1» и коммерческое системное решение 1.2T OTN, отличающееся высокой скоростью. Новинки разработаны с учетом максимального удобства пользователей при развертывании инфраструктуры.

Растет сложность процессов развертывания, эксплуатации и обслуживания сетей. Придерживаясь концепции проектирования на основе таких принципов, как встроенный интеллект, автономия одного домена, междоменное сотрудничество, открытость возможностей и совместное строительство, компания ZTE запустила автономное сетевое решение uSmartNet, помогающее клиентам переходить на автономные сети более высокого уровня.





Универсальные персонализированные частные сети для расширения сетевого покрытия

Компании хорошо знакомы проблемы, связанные с различными сценариями промышленного применения и высокой сложностью развертывания. Для их решения ZTE предлагает использовать «частную сеть как услугу», чтобы помочь операторам эффективно реализовывать универсальные заказы на протяжении всего процесса: от сетевого планирования и точного развертывания до оптимизации эксплуатации и технического обслуживания.

Разработанная компанией ZTE система частных сетей одной из первых в отрасли интегрировала 4G и 5G, голосовые сообщения и данные, облачные и сетевые опции, а также возможности для полного совместного пользования ресурсами и упрощения сетевого взаимодействия. Кроме того, компания ZTE выпустила интегрированную систему i5GC, с помощью которой можно развертывать сервера с полным набором базовых опций для сетей 5G, поддержкой публичных сетей, специализированным и публичным облачным развертыванием для обеспечения качественных и экономически эффективных частных сетевых услуг.

Для удовлетворения высоких требований ключевых промышленных приложений в таких областях, как защита электросетей, промышленный контроль, портовая логистика и телемедицина, компания ZTE предлагает использовать новое решение Time Promised Communication (TPC), в котором сочетаются преимущества точного управления опциями 5G TSN/5GLAN/URLLC/SLA. За счет TPC достигается высокая точность тактовой синхронизации менее 1 мкс и сверхнизкий джиттер, сверхнизкая детерминированная задержка 1−20 мс, а также обеспечивается сверхвысокая надежность на уровне свыше 99,999%, что помогает дистанционно управлять высокоточным оборудованием сетей 5G. На базе TPC компании ZTE и Qualcomm успешно продемонстрировали применение 5G TSN в интеллектуальных сетях, ускорив коммерциализацию 5G в ключевых отраслях.

Помимо этого, ZTE выпустила собственную продукцию, включая компоненты 5G AGV и платформу AR Digital Twin. Совместно с ZPMC компания выпустила интегрированный видеошлюз. В рамках партнерства с сычуаньским отделением China Telecom компания ZTE запустила демонстрационный проект интеллектуальной цепочки поставок 5G+, «облачную конфигурацию для складских операций», который ускоряет процесс интеграции 5G в отраслевых вертикалях.

ZTE опирается на ключевой принцип своей деятельности — «технологии создают ценность» — и позиционирует себя как «двигатель цифровой экономики». Компания непрерывно развивает свои конкурентные преимущества и тестирует новые цифровые решения, чтобы сделать их более подходящими для максимального количества сценариев и рентабельными. В будущем компания ZTE планирует сотрудничать с экологическими партнерами, чтобы дать новый импульс цифровому миру.

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