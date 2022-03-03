Евросоюз, США, Великобритания и многие другие страны ввели беспрецедентные санкции против России, крупнейших компаний и банков, персональные ограничения против членов руководства страны и бизнесменов, ограничили доступ к иностранному финансированию. Ряд иностранных компаний объявил о прекращении работы в России и начал выводить капитал. Курс рубля обрушился, появился дефицит наличных и валюты, выросли цены на разные товары. «Газета.uz» поговорила с гражданами и выходцами из Узбекистана, проживающими в России, о том, как санкции и девальвация курса повлияли на их доход и компании, где они работают, об обстановке в своём окружении и планах на будущее.

Мукаддам, продакт-менеджер, 30 лет, Москва

«Стыдно за то, что ничего нельзя сделать»

Всё очень плохо. Все мои друзья, коллеги и приятели, как и я сама, против этой войны. Всем грустно и стыдно. Стыдно за смерти невинных людей. Стыдно за то, что ничего нельзя сделать. Стыдно за то, что из-за действий одного человека приходиться страдать всей нации. Страшно за своё будущее.

Все, что выстраивалось годами, рухнуло в один день. Все стабильность, которую так тщетно прорабатывали, исчезла. Многие друзья продумывают о релокации или хотя бы о временном отъезде, пока обстановка не поправится.

Многие экстренно начали вывозить братьев призывного возраста, чтобы их не забрали на фронт. В общем, никто не может ни работать, ни отдыхать нормально.

27 февраля, когда курс взлетел до 150 рублей, мой доход в долларовом эквиваленте упал в 2,2 раза. Что по меркам Ташкента — зарплата среднего IT-специалиста.

Сейчас моя компания думает об индексации, но мы все понимаем, что ни одна компания не может поднять зарплату в 2 раза, чтобы хотя бы доход вернулся к состоянию курса 73 рубля за доллар.

Причём уже рынок внутри реагирует. Из ресторанов убирают блюда из импортных продуктов, некоторые бренды просто встали, так как материалы не завозят, ждут. Всё, что делается из привозного сырья, подорожало как минимум на 30% уже сейчас.

Моя компания работает на внутренний рынок. Пока только появились ограничения на покупку валюты и работы с валютными операциями. Но у компании большая ликвидность, и компания делает все, чтобы защитить сотрудников.

Что знаю точно, сейчас россияне экстренно ищут способы открыть счета в зарубежных банках, чтобы получать доход от внешних контрагентов. Некоторые компании полностью релоцировали команды в другие страны, чтобы ментально вывезти команды из зоны нестабильности.

Я прямо сейчас нахожусь в Турции, улетела 23 февраля, чтобы отпраздновать день рождение с друзьями в Стамбуле. Кто бы мог подумать, что как в воду глядела. Поэтому слежу за тем, что происходит в Москве по сообщениям друзей и новостных сводках.

Много друзей вышли на митинги, там жёстко пресекают любые попытки на свободное волеизъявление.

Москва. Фото: Meduza.

Цены в магазинах пока примерно такие же, но это быстро поменяется. Всё, что привозится извне, подорожает в 2 раза. Ведь никто не делал запасы. Много локальных брендов закроется, тоже из-за подорожания материалов. В общем, обстановка очень удручающая.

Билеты в ближнее зарубежье уже полностью скуплены на недели вперёд. Очереди в банкоматах и банках были в первые же дни. Снимали в долларах и в рублях. Первые санкции коснулись банков, и сразу все пошли снимать деньги на всякий случай. Читала в новостях, что за 24 февраля россияне сняли 111 млрд рублей с банкоматов.

Пока непонятно, как будут дела обстоять дальше, но все пытаются перевести в валюту. Людям, которые давно не пользуются наличкой (99% покупок можно было оплатить картой), пришлось привыкать к наличности.

Переводы в рублях проходят без проблем. Есть проблемы с Apple Pay / Google Pay, пока непонятно, отключили ли привязку к картам или нет.

Я планировала 1,5 месяца путешествий и прилёт в Ташкент, чтобы увидеться с семьёй. Буду следить за обстановкой и приму решение, ехать или нет в Москву. Но в Москве мой дом, мои друзья и работа. Уехала с небольшим чемоданом, оставив всё там. Вернусь обязательно, непонятно, надолго ли или нет.

Азиз, руководитель event-агентства, 27 лет, Московская область

Я работаю в Пушкино, у меня есть event-агентство, занимаюсь организацией интеллектуальных игр, мероприятий. Какая обстановка у нас? Паническая обстановка, все люди шокированы. Никто не ожидал, что будет эта военная операция, и нам запрещают по законам говорить, что это война. То есть за это могут посадить. Вот про нападение я не имею права говорить, но я против этой «спецоперации» и осуждаю её.

Такое ощущение, что людям в России очень стыдно за то, что происходит сейчас. И они ничего с этим не могут поделать. Если даже выходят на пикеты, на митинги, их скручивают и — в автозак. Даже боишься выходить со своей гражданской позицией, потому что делают какие-то отметки у себя. Плюс если донатить кому-то, это могут расценить как государственную измену.

Рост курса доллара к рублю очень влияет. В 2014 году большинство граждан Узбекистана уехали обратно домой из-за курса рубля, из-за курса доллара, и мне, кажется, в этот раз будет такой же сценарий. Потому что, как мне кажется, это уже надолго — навряд ли они договорятся.

Как эта ситуация сказалась на моей работе? Если у меня было, например, 10 заявок на проведение мероприятий, то из них где-то три отменили. Некоторые компании просто взяли паузу и не хотят сейчас ничего проводить, потому что ситуация в стране непонятна.

Санкции на моей компании напрямую никак не сказались, но они повлияли на моих клиентов, то есть заявок стало очень мало. Если до 24 февраля в день было 5−10 звонков, то сейчас — 0. То есть, естественно, это очень сильно повлияло.

Так что ситуация, конечно, очень хреновая. Такое ощущение, что мы все в изоляции, и с этим ничего не поделать. У нас тупо отобрали будущее. Все мы в шоке. Да цены в магазинах растут. Например, в некоторых магазинах iPhone в первые дни стоили где-то 120−130 тысяч рублей, хотя они должны стоить чуть меньше. Когда Apple остановила онлайн-продажи в России, а также сообщила об ограничении работы Apple Pay и других сервисов в стране, то в магазинах с прилавков пропали iPhone.

Магазин электронной техники в Пушкино, 2 марта.

Люди боятся, что останутся без денег и банковские карты в один момент перестанут работать. Такая массовая паника, я тоже в неё попал. Я тоже [27 февраля] искал банкоматы, остаётся очень мало наличных, потому что все снимают наличные деньги. Доллары есть в банках, но они продают по оверценам. Если банк покупает доллар по 98−103 рублей, то продаёт по 120−140 рублей. Скорее всего, скоро будут спекулянты, которые будут продавать доллары, но пока такого нет. Сейчас большинство людей обналичивает свои накопления и переводит в наличные.

Я вчера думал о том, чтобы покинуть страну. Потому что если такая сложная ситуация пойдёт и дальше, если они не договорятся, то придется уехать. Потому что уже здесь делать нечего будет. Здесь не будет вообще работы, но я надеюсь, что всё устаканится. Подождем. Есть маленький шанс, что они договорятся.

Катя (имя изменено), Москва

Я живу в Москве, но хотела бы анонимности в связи с ситуацией — у нас тут с высказываниями очень неоднозначно.

Сейчас (2 марта) обстановка в Москве спокойная, даже очень, что напрягает. Но очень критичная в плане массовой истерии граждан на фоне событий. Многие отстаивают свои позиции относительно сторон… Многие мои друзья и знакомые пользуются услугами психологической помощи, так как не справляются с тревожностью и паникой.

Я вообще сейчас осталась без работы, так как работаю в модной индустрии, и сейчас это резко стало неактуально. Массово отменились модные показы, коммерческие проекты и прочее, что связано с искусством, творческой средой.

На модной индустрии санкции сказались максимально критично. Многие украинские, европейские бренды и маркетплейсы перестали сотрудничать с Россией. И это сейчас, к сожалению, не изменить, хотя все всё понимают. На счёт бизнеса не могу сказать. Но в большой компании моего знакомого сейчас огромные убытки, они сотрудничали с Америкой (компанией Apple) и Германией (поставляли технику), сейчас, ясное дело, сотрудничество закончилось, сегодня магазины Apple re:Store по Москве даже не открылись, представители Apple не дают комментариев. Экономическая обстановка никакая.

Цены растут каждый день! Если вчера гречка стоила 80 рублей, сегодня эта же гречка стоит 120 рублей. На лекарства цены тоже выросли. Товары раскупают, да, пока есть на полках, скупают всё. Протесты проходят каждый день, но людей выходит всё меньше, так как всех вяжут, были случаи избиения задержанных.

С банкоматами отдельная история. Например, сегодня снять наличку возможности нет, в банкоматах нет денег. Очереди да, километровые, особенно в центре. С валютой не сталкивалась лично, но знакомые пытались обменять, стояли в очереди в обменниках, кто-то обменял, а кому-то не хватило.

На счёт того, чтобы уехать, я задумывалась. И мои родные в Ташкенте считают это единственно верным вариантом. Знаете, у меня двое детей, и, конечно, если ситуация станет ещё более критичной, я не раздумывая покину страну ради безопасности своей семьи.

Карим (имя изменено), Москва

Я студент. Со стороны коллег и одногруппников ощущаются волнения и переживания за будущее страны. Санкции и последующее падение рубля самым прямым образом скажется на моей зарплате, нет, она не уменьшится, но техника уже подорожала, а продукты на пороге удорожания.

У банкоматов в первые дни собирались огромные очереди. Начиная с 27 февраля ажиотаж вокруг обмена валюты поутих, как и исчезли очереди. Есть возможность совершать операции через банк Тинькофф (пополнять карту, снимать с карты, обменивать валюту).

В моей жизни как гражданина Узбекистана в РФ в целом ничего не изменилось. Продолжаю делать, что должен, как в работе, так и в учёбе.

Наргиза, Москва

Учусь на первом курсе магистратуры в Москве. Студенты в моём окружении против войны. Среди студентов из европейских стран есть тревога, некоторые из них уехали в свои страны.

Я получаю стипендию в евро, поэтому изменения курса рубля влияет на размер дохода.

Протесты проходят. Повышения цен в аптеках и супермаркетах не заметила. Со стороны вуза пока нам рекомендаций не давали. Пока что планирую продолжать обучение очно.

Что касается денег, стараюсь хранить их в иностранной валюте. Просто перевожу с карты на карту через мобильное приложение. У меня карта филиала иностранного банка в России, поэтому сложности с оплатой и переводом не возникли, только один день не работало приложение банка, но потом всё наладилось быстро. Обналичивать деньги не пробовала, потому что в Москве везде можно оплачивать картой.