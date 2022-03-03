В Брестской области Беларуси стартовал второй раунд российско-украинских переговоров, сообщает БелТА. Составы делегаций остались прежними.

Перед вылетом к месту переговоров член украинской делегации, председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что программа минимум — гуманитарные коридоры.

Глава делегации России, помощник президента Владимир Мединский рассказал о наличии блока предложений из трех частей. Он касается военно-технического аспекта, гуманитарно-международного и политического.

БелТА отмечает, что делегаты России и Украины перед началом переговоров пожали друг другу руки.