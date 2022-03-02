По приглашению премьер-министра Пакистана Имрана Хана 3−4 марта президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит эту страну с государственным визитом, сообщила пресс-служба главы государства.

В повестку дня включены вопросы развития узбекско-пакистанских отношений стратегического партнерства и многопланового сотрудничества.

«Особое внимание будет уделено реализации совместных проектов практического взаимодействия, прежде всего в области торговли, инвестиций, промышленной кооперации, транспорта, логистики, инфраструктуры и туризма, а также расширению программы культурно-гуманитарного обмена», — говорится в сообщении.

Состоится также обмен мнениями по международной и региональной повестке.

По итогам саммита планируется принятие совместной декларации и ряда двусторонних документов.

В соответствии с программой визита предусматриваются также встречи главы государства с президентом Пакистана Арифом Алви, руководителями ведомств и ведущих компаний этой страны.