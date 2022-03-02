В последнее время в некоторых социальных сетях распространилась информация о якобы начавшейся вербовке военных Узбекистана в армейские подразделения зарубежных государств. Министерство обороны опубликовало по этому поводу заявление.

Согласно статье 125 Конституции Узбекистана, Вооруженные силы страны создаются для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности Республики Узбекистан, мирной жизни и безопасности ее населения, говорится в заявлении.

Согласно Оборонной доктрине, политика Узбекистана в области обороны основана на принципах невмешательства во внутренние дела других государств, мирного урегулирования возможных споров, подчеркивается в сообщении.

В Уголовном кодексе Узбекистана предусмотрена статья (154−1) за поступление, вербовку на военную службу, на службу в органы безопасности, полиции, военной юстиции или иные подобные органы иностранных государств.

«С учетом изложенного, Республика Узбекистан, в том числе и военнослужащие Узбекистана, не принимает участия в боевых действиях за пределами страны», — заявили в Минобороны. — Распространенная ложная информация о начале вербовки военных в Узбекистане зарубежными государствами не имеет под собой никаких реальных оснований".

Сообщения о якобы начавшейся вербовке военных в Узбекистане были опубликованы украинскими Telegram-каналами. Министерство юстиции Узбекистана ранее разместило в своем Telegram-канале в рубрике «Биласизми» памятку о том, что вербовка граждан Узбекистана на военную службу наказывается лишением свободы сроком до 5 лет.