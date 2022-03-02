Генеральный секретарь ООН 1 марта дал старт двум крупномасштабным программам оказания экстренной гуманитарной помощи Украине, сообщила пресс-служба организации.

Одна из них нацелена на поддержку людей, оказавшихся непосредственно в зоне конфликта, другая — на помощь тем украинцам, которые были вынуждены покинуть страну.

«Международное сообщество обязано оказать жителям Украины безоговорочную поддержку», — заявил Антониу Гутерриш. По словам главы ООН, для удовлетворения растущих гуманитарных потребностей более 6 миллионов человек, пострадавших и перемещённых в результате военных действий в Украине, потребуется 1,1 млрд долларов в течение следующих трёх месяцев.

«Что касается украинцев, бежавших за границу, в основном в Польшу, Венгрию, Румынию и Молдову, то здесь мы просим собрать 551 млн долларов», — сказал Антониу Гутерриш.

Обе программы включают закупку средств на пополнение запасов жизненно важных лекарств и предметов медицинского назначения, питьевой воды, палаток и средств защиты. По словам главы ООН, обе программы скоординированы, дополняют друг друга и рассчитаны на немедленную реализацию.

Генсек ООН вновь подтвердил, что агентства ООН остаются и работают в Украине.

«Ещё до нынешней эскалации гуманитарные агентства оказывали помощь трём миллионам человек на востоке страны, — сказал Антониу Гутерриш. — Теперь мы будем расширять существующие программы, а также создавать новые — там, где они необходимы, в любой точке страны. Мы и наши партнёры обязуемся поддерживать пострадавших в соответствии с принципами нейтралитета, беспристрастности, независимости и гуманности».

Чтобы оценить гуманитарные потребности и увеличить объём помощи, агентства ООН, по словам генсека, работают круглосуточно и без выходных. В минувшее воскресенье Управление ООН по делам беженцев (УВКБ) доставило в центральную Украину свой первый грузовой автомобиль с гуманитарной помощью. Партнёры ЮНИСЕФ готовы оказывать психологическую помощь детям.

Первые партии продуктовой помощи Всемирной продовольственной программы находятся в пути из Турции в Украину. ВПП проводит экстренную операцию по раздаче продовольствия, наличных денег и ваучеров 3 миллионам человек.

«Однако самая эффективная гуманитарная помощь — заставить замолчать пушки, — подчеркнул Антониу Гутерриш. — Солдаты должны вернуться в свои казармы. Лидеры должны обратиться к дипломатии. Я призываю всех, кто имеет влияние, использовать его, чтобы положить конец этому бессмысленному конфликту».

«Народ Украины переживает самый чёрный день своей истории, — заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс. — Семьи с маленькими детьми прячутся в подвалах и городском метро или пытаются уехать, чтобы спастись от взрывов и воя сирен. Число жертв среди мирного населения стремительно растёт. Мы должны немедленно расширить масштабы помощи, чтобы защитить жизнь и достоинство рядовых украинцев».

По словам Гриффитса, программа по оказанию экстренной помощи 6 миллионам украинцев включает предоставление наличных денег наиболее уязвимым слоям населения, продовольственную помощь, меры, направленные на поддержание водоснабжения, санитарии, здравоохранения и образовательных программ, а также помощь по восстановлению повреждённых домов.

Гуманитарным сотрудникам ООН потребуется безопасный и беспрепятственный доступ ко всем пострадавшим от конфликта районам в соответствии с принципами гуманности, нейтралитета, беспристрастности и независимости, добавил заместитель главы ООН.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди отметил в свою очередь, что война в Украине может стать крупнейшим гуманитарным кризисом в Европе в этом столетии. «Мы наблюдаем солидарность и гостеприимство со стороны соседних стран в приёме беженцев, в том числе местных сообществ и частных лиц, — сказал он. — Однако для адекватной масштабам кризиса помощи и защиты вновь прибывших потребуется гораздо больше усилий».

ЮНИСЕФ, в свою очередь, запрашивает 276 млн долларов для оказания помощи детям в Украине, а также дополнительные 73 млн долларов для реализации регионального плана реагирования на ситуацию с беженцами в соседних странах. Об этом заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.

«Положение детей и их семей, оказавшихся в зоне эскалации конфликта в Украине, ухудшается с каждой минутой, — сказала она. — Согласно данным, проверенным УВКПЧ, убиты по меньшей мере 13 детей, и мы ожидаем, что это число будет увеличиваться по мере того, как нарастают боевые действия. Многие дети ранены, другие глубоко травмированы происходящим вокруг. Сотни тысяч детей не посещают школу».

Кэтрин Рассел заявила, что ЮНИСЕФ полагается на щедрость и поддержку мирового сообщества, чтобы помочь детям и семьям в Украине, чьи жизни и будущее висят на волоске. «Мы не можем успокоиться, пока не достигнем каждого ребёнка, затронутого этим конфликтом», — подчеркнула она.

МВФ и ВБ готовят пакеты поддержки для Украины

Международный валютный фонд и Всемирный банк выступили с совместным заявлением по войне в Украине.

«Наши учреждения работают вместе, чтобы поддержать Украину на финансовом и политическом фронтах, и в срочном порядке увеличивают эту поддержку», — говорится в заявлении.

«В МВФ мы отвечаем на запрос Украины о чрезвычайном финансировании через инструмент быстрого финансирования, который наш совет может рассмотреть уже на следующей неделе, — отмечается в заявлении. — Кроме того, мы продолжаем работать над программой Stand-By для Украины, в рамках которой до конца июня будет доступно дополнительно 2,2 млрд долларов».

«В Группе Всемирного банка мы готовим пакет поддержки на сумму 3 млрд долларов в ближайшие месяцы, начиная с операции по ускоренному освоению бюджетных средств на сумму не менее 350 млн долларов, которая будет представлена на утверждение правления на этой неделе, а затем — на 200 млн долларов в быстрой выплате поддержки для здравоохранения и образования», — говорится в заявлении.

МВФ и ВБ также сообщили, что вместе над оценкой экономических и финансовых последствий конфликта и беженцев для других стран региона и мира.

«Мы готовы предоставить усиленную политическую, техническую и финансовую поддержку соседним странам по мере необходимости, — заверили международные финансовые институты. — Этот кризис влияет на жизнь и средства к существованию людей во всём мире, и мы предлагаем им нашу полную поддержку».