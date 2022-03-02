Президент России Владимир Путин запретил вывозить из страны наличную валюту на сумму более 10 тысяч долларов. Запрет вступает в силу со 2 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на указ главы государства.

Раньше при вывозе из РФ наличной валюты на сумму больше 10 тысяч долларов в эквиваленте вывозимую сумму денег нужно было декларировать.

Владимир Путин также подписал указ «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации». В нём указывается, что эти меры вызваны «недружественными и противоречащими международному праву действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций» и направлены на защиту национальных интересов.

Согласно документу, со 2 марта сделки лиц из недружественных стран с ценными бумагами, недвижимостью, а также выдача им рублевых кредитов будут возможны только с одобрения правкомисии.

В России на фоне западных санкций иностранному бизнесу также могут временно запретить выходить из активов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.