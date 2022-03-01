Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник заявил, что его страна готова выступить посредником в переговорах Украины и России, если это понадобится. Об этом сообщает Tengrinews.kz. Глава Казахстана выступал на внеочередном съезде партии Nur Otan, лидером которой он является. На съезде партия была переименована в Amanat.

«Наша позиция должна исходить из критической необходимости обеспечения безопасности, суверенитета, территориальной целостности нашего государства. Как страна, принявшая у себя саммит ОБСЕ в 2010 году, мы настаиваем на принципе неделимости евразийской безопасности. Об этом я заявил в ходе визита в Москву 10 февраля», — сказал Касым-Жомарт Токаев

Он отметил, что принцип неделимости и общности безопасности предполагает взаимное понимание на основе взаимного доверия.

«К сожалению, этого не произошло, Минские соглашения остались на бумаге, что привело к военным действиям на территории Украины. Геополитическая ситуация беспрецедентным образом обострилась. И сейчас впору говорить о необратимости этой тенденции, к большому сожалению. Поэтому мы призываем оба государства к нахождению общего языка за столом переговоров, к достижению договорённостей и согласия», — сказал президент Казахстана.

«Другого пути нет. Худой мир лучше доброй ссоры. Без мира не будет развития. Казахстан со своей стороны готов оказать всяческое содействие, включая посреднические услуги, если они, конечно, понадобятся», — добавил он.

Новое название партии — Amanat — означает «завет предков», «наказ будущим поколениям». Поддерживая предложение о переименовании, президент и глава партии сказал: «Аманат — глубокое понятие, обладающее особым символизмом в культуре нашего народа. Оно означает немеркнущие идеалы независимости, ценности сильной государственности, общенационального единства, бескрайние просторы нашей родины, которые завещали нам предки. Мы должны сохранить и укрепить это бесценное наследие. В этом заключается наш священный долг между прошлыми и будущими поколениями».