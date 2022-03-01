Систему электронного школьного дневника Kundalik принудили удалить на сайте рекламу средств женской гигиены от Kotex после критики блогера и письма Агентства по защите прав потребителей при Антимонопольном комитете Узбекистана.

Блогер и журналист Хуршид Далиев 24 февраля разместил обращение пользователя, который пожаловался на рекламу средств женской гигиены на сайте Kundalik и напомнил, что эта система является «местом образования». Он также отметил, что пользователи Kundalik платят деньги за пользование электронным дневником.

Блогер обратился к министру народного образования Бахтиёру Саидову: «Представьте, что ваша дочь еще не достигла половой зрелости. Она заходит в Kundalik каждый день вместе с родителями. Внезапно появляется баннер с рекламой средства Kotex. Что вы бы ответили, если она спросит, что это?»

Хуршид Далиев попросил Агентство по защите прав потребителей предпринять практические шаги для решения этой проблемы. «Вам говорили о рекламе, когда вы подписывали договор на оплату 10 тысяч сумов [в год]?» — спросил он у пользователей.

Агентство по защите прав потребителей в своём сообщении задаётся вопросом, насколько реклама, особенно средств женской гигиены, показываемая пользователям платформы, соответствует «общепринятым нормам морали и духовности».

В сообщении отмечается, что одной из основных задач закона «О рекламе» является обеспечение защитных мер от посягательств рекламы на государственные и общественные интересы, общепринятые нормы морали и нравственности, деловую репутацию юридических и физических лиц, состояние окружающей среды.

Согласно статье 6 закона, основными требованиями к рекламе являются законность, точность, достоверность, использование форм и средств, не причиняющих потребителю рекламы убытков, а также морального вреда.

«На основании изложенного и в целях недопущения морального ущерба подрастающему поколению под воздействием рекламы Агентство по защите прав потребителей направило в адрес ООО „Кундалик“ письмо с требованием не допускать рекламу и маркетинг продукции, не предназначенной для несовершеннолетних. В результате достигнуто удаление данной рекламы с платформы Kundalik», — говорится в сообщении.

Наносит ли реклама средств женской гигиены моральный ущерб?

Согласно закону «Об охране репродуктивного здоровья граждан», охрана репродуктивного здоровья женщин включает в себя, в числе прочего, получение достоверной и полной информации о репродуктивном здоровье, а также обеспечение доступа к услугам в области охраны репродуктивного здоровья.

Менструация сопутствует женской способности к деторождению, следовательно, гигиена и санитария во время менструаций являются компонентом женского репродуктивного здоровья.

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Кыргызстане в 2017 году выпустил пособие «Разговор с дочерью». В нем говорится, что первые менструации у девочек начинаются в среднем в возрасте 12−13 лет, т. е. раньше совершеннолетия.

«Но ждать наступления именно этого возраста у дочери для того, чтобы обсудить все особенности женской физиологии, неразумно… И хотя, глядя на девочек 10−11 лет, мамы обычно удивляются: „Ведь ей в куклы ещё впору играть! Какие там разговоры о менструациях?!“, именно этот возраст прекрасно подходит для знакомства с

предстоящими изменениями», — говорится в материале ЮНИСЕФ.

Потребность в средствах женской гигиены возникает сразу же с началом менструаций, что, как отмечается выше, может произойти значительно раньше совершеннолетия.

В 2018−19 годах учреждения ООН совместно составили Международное техническое руководство по половому образованию. В нем отмечается, что тему менструации в образовательном процессе часто оставляют без внимания.

«Поэтому во многих странах у значительного числа девочек есть пробелы в знаниях или неправильные представления о менструации, что порождает у них страхи, тревожность и неподготовленность к началу менструации», — говорится в пособии.

Отказ от освещения темы менструации способствует сохранению негативных социальных и культурных установок, которые отрицательно влияют на жизнь девочек. У них на долгие годы может сохраниться дискомфорт в отношении функций своего организма, что приводит к нежеланию обращаться за помощью при возникновении проблем.

Согласно пособию, в возрасте 9−12 лет учащимся можно разъяснять, как проходит менструальный цикл, и описывать способы соблюдения личной гигиены, в частности, рассказывать, как и где приобрести прокладки и другие гигиенические средства и как их использовать.

Ситуация в мире

В ноябре 2020 года Шотландия стала первой страной в мире, закрепившей право женщин на получение бесплатных гигиенических принадлежностей на законодательном уровне.

Власти пошли на эти меры после опроса более 2000 учащихся, показавшего, что 25% из них имеют сложности с доступом к гигиеническим принадлежностям, необходимым в период менструации.

В рамках пилотных проектов многие швейцарские кантоны устанавливают в школах автоматы с бесплатными тампонами и прокладками. Цель этой инициативы — помочь оказавшимся в сложной финансовой ситуации школьницам и снять табу с темы менструации.

В последние годы тампоны и прокладки широко обсуждаются в рамках дискуссии о гендерном равенстве. Германия, например, снизила НДС на эти товары с 19% до 7%, а такие страны, как Канада, Ирландия, Австралия и Кения, уже полностью освободили эту продукцию от НДС.

Для сравнения: в Узбекистане эти товары облагаются НДС в 15%, а пошлина на воз женских гигиенических прокладок и тампонов, детских пелёнок и подгузников и аналогичных изделий из любого материала составляет 10%, но не менее 0,5 доллара за кг.

Как пишет «Медуза», из-за «менструальной бедности» (ситуации, когда девочки и женщины не могут себе позволить купить средства гигиены) во время месячных в ход идут, особенно в развивающихся странах, тряпки, салфетки, газеты, детские подгузники.

В Африке в среднем 10% школьниц пропускает учёбу во время месячных из-за отсутствия средств гигиены или нормального туалета в школе.

С «менструальной бедностью» сталкиваются и в развитых странах. Например, в Великобритании, по статистике 2017 года, 10% девочек не могли позволить себе тампоны и прокладки. В Кении их доля оценивается в 50%. В Индии около 12% девочек и женщин не имеют возможности купить средства гигиены, необходимые во время месячных.