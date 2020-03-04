Зулайхо Бахриддиновна Махкамова 4 марта стала хокимом Туракурганского района Наманганской области, сообщил Telegram-канал газеты «Наманган хакикати» («Наманганская правда»).

Ранее она работала первым заместителем Комитета женщин Узбекистана. Напомним, в феврале в связи с созданием Министерства по поддержке махалли и семьи комитет был упразднен.

Зулайхо Махкамова родилась в 1968 году в Янгикурганском районе Наманганской области. Окончила Наманганский государственный педагогический институт и Академию государственного и общественного строительства. По специальности — педагог.

Ранее сообщалось о назначении Максуды Мустафаевой хокимом Каршинского района Кашкадарьинской области, Садбархон Мамитовой — Бустонского района Андижанской области, Наргизы Нематовой — Алатского района Бухарской области и Дилфузы Ураловой — Баяутского района Сырдарьинской области.