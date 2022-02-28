Оплачивая счета за коммунальные услуги, не все задумываются о том, что можно значительно сократить расходы на газ и электроэнергию, не теряя при этом привычного тепла и комфорта в доме. Важна общая теплоизоляция дома, но еще более важен выбор правильного котельного оборудования с передовыми техническими решениями, сокращающими до 60% расходов на газ при надлежащем монтаже и эксплуатации отопительной системы.

В Узбекистане активно работает одна из ведущих компаний в области производства отопительного оборудования Viessmann.





Viessmann — один из крупных производителей отопительного и холодильного оборудования в мире, хорошо зарекомендовавших себя как в бытовом, коммерческом, так и в промышленном сегменте. Компания Viessmann за свою 100-летнюю историю превратилась из производителя систем отопления в одну из ведущих компаний в области технологий. За год предприятие продает около 730 тысяч единиц оборудования, 80% из которого покупают взамен старой техники. 60 тысяч партнеров по всему миру полагаются на продукцию и услуги Viessmann.

Водогрейные котлы большой мощности установлены в крупных коммерческих зданиях Узбекистана — в отеле премиум-класса Hyatt Regency, новом пятизвездочном отеле Hilton Tashkent, на главной конференц-площадке страны Congress Hall, в жилых домах в знаменитом Tashkent City, резиденции премиум-класса Mirabad Avenue, масштабном жилом комплексе NRG Oybek и прочих.





Устанавливая умный бытовой котел Viessmann, вы получаете:

Надежность настоящего немецкого оборудования, которая проявляется в деталях. Например, стенки котла из специальной нержавеющей стали не корродируют и не разрушаются от длительного воздействия воды с повышенным содержанием соли. Это помогает увеличить срок службы котла в несколько раз. Высокое КПД оборудования Viessmann (98% по низшей теплотворной способности и 109% по высшей теплотворной способности). КПД традиционных котлов с аналогичной мощностью составляет не более 85−92%. Таким образом, конденсационные котлы Viessmann помогают сэкономить от 17 до 24% расхода газа по сравнению с другими современными котлами. Даже при низком давлении газа котлы Viessmann продолжают работать. Экстремально низкий уровень подачи газа позволяет им работать на 70% своей мощности в то время, как другие котлы при аналогичных условиях и параметрах не выдают более 30%, либо просто не включаются. Стильный, элегантный дизайн современного оборудования. Viessmann становится предметом гордости дома. Комплексные решения для всего жилого пространства. Viessmann охватывает все области применения: отопление, охлаждение, вентиляцию, производство и хранение энергии. Климатические решения Viessmann обеспечивают оптимальную температуру в помещении, горячую воду, электричество и хорошее качество воздуха.

«Хорошо, что у нас Viessmann», — говорят люди, когда котел работает в сложных условиях подачи газа, поэтому большое количество благодарных отзывов компания получает из дальних регионов Узбекистана.





Viessmann придерживается принципов устойчивого развития в своей работе. Забота о клиенте, снижение уровня выброса углекислого газа, инновационное оборудование с возможностью удаленного управления — все это позволяет Viessmann из года в год оставаться одной из ведущих компаний на мировом рынке отопительных систем. Viessmann создает пространства для будущих поколений.

Горячая вода и тепло в доме — это не только котел, но и грамотно спроектированная и установленная система отопления. Viessmann представляет удобный сервис в вопросах проектирования, выбора и монтажа оборудования.

Viessmann всегда выручит. Эксперты официального представительства Viessmann в Узбекистане готовы оказать оперативную консультацию по системам отопления и подачи горячей воды в бытовых и промышленных масштабах по телефону и с выездом на место.

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Телефон: (+998) 90−945−09−00.

Сайт: viessmann.uz

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