Обновлено в 18:05. Уточнено количество пострадавших и погибших.

Харьков подвергся массированному удару системами залпового огня «Град» российских войск, сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

«Десятки погибших и наверное сотни раненых. Скорые едут на место трагедии», — написал он, добавив еще несколько видео с последствиями ударов по городу.

Кроме того, по информации Telegram-канала «Суспільне Харків», на который ссылается канал ТСН, в верхний этаж дома по ул. Клочковский попал снаряд. По словам очевидцев, в результате нападения разбиты 10−11-й этажи внутри дома.

Жители сообщают о звуках автоматных очередей вблизи дома после попадания ракеты.

По данным Харьковской городской рады, после последнего обстрела Харькова в больницы доставлены 15 военных и 16 гражданских с ранениями разной степени тяжести. Одна женщина (гражданская) умерла. «Поскольку обстрел закончился недавно, количество раненых может измениться, а количество погибших будет сообщено позже», — говорится в заявлении рады.

Всего за последние сутки в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи и городской клинической многопрофильной больницы №25 доставлены 44 раненых, из них — 20 военных. Из всех доставленных умерли двое военных и пять гражданских.

По данным Минздрава Украины, с начала военного вторжения России в Украину были ранены 2040 мирных жителей, из них 45 детей.