Официальный представитель Министерства иностранных дел Юсуп Кабулжанов рассказал последние данные об эвакуации граждан Узбекистана из Украины.

27 февраля вторая группа граждан Узбекистана выехала из Львова в сторону КПП «Краковец-Карчова» на украинско-польской границе.

По информации посольства Узбекистана в Украине, свыше 600 узбекистанцев доставлены на польскую границу.

«Благодарим нашего президента за то, что нам оказывается всяческая помощь, столь необходимая в эти тяжелые дни», — заявил один из соотечественников.

«В накопительном пункте на территории Польши для граждан Узбекистана, среди которых большинство составляют женщины с детьми, созданы условия для ночлега. В частности, предоставлены теплые одеяла, медицинская помощь и горячее питание», — говорится в сообщении.

К 16:00 по ташкентскому времени 27 февраля через КПП «Карчова» на территорию Польши прошло около 110 граждан Узбекистана. В ближайшее время ожидается переход новых граждан, после чего все соотечественники будут организованно переправлены автобусами в аэропорт Катовице, заявили в МИДе.

«На КПП „Карчова“ и в аэропорту г. Катовице постоянно находятся узбекские дипломаты, которые занимаются решением проблем прибывающих граждан. Эвакуируемые граждане будут обеспечены необходимыми средствами в аэропорту», — отметил Юсуп Кабулджанов.

По его словам, выданы сертификаты на возвращение 30 гражданам Узбекистана, по тем или иным причинам не имеющим при себе документов.

Проработан вопрос предоставления воздушного коридора для пролёта самолётов Uzbekistan Airways для доставки граждан из Польши в Узбекистан. Предварительно вылет первого самолёта в Узбекистан запланирован на 28 февраля.

По данным представителя министерства, в связи с обращением посольства в МИД Польши «польские власти пошли на беспрецедентный шаг», разрешив гражданам Узбекистана, вылетающих на родину, не оформлять въездные визы в Польшу и ПЦР-справки.

Ранее Юсуп Кабулджанов сообщил, что в условиях боевых действий все узбекистанские предприятия в Украине приостановили свою деятельность.

Контакты сотрудников штаба при посольстве Узбекистана в Польше:

Маруф Каримов (на КПП «Карчова») — тел.: +48 508 064 333;

Telegram: +99893 5947557.

Аскар Бекназаров (в аэропорту г.Катовице) — тел.: +48 508 995 888; Telegram: +99890 1160084.

Сардор Ахматов (в посольстве) — тел.: +48 502 501 588; Telegram: +99894 6541010.