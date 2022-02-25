Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиеев и России Владимир Путин 25 февраля провели телефонный разговор, сообщила пресс-служба Кремля.

«Обсуждено развитие ситуации в связи с проведением специальной военной операции с целью защиты мирных жителей Донбасса, а также осуществления демилитаризации и денацификации Украины», — говорится в сообщении.

По данным Кремля, Шавкат Мирзиёев выразил понимание предпринимаемых с российской стороны действий «в связи с проведением военной операции для защиты Донбасса».

В разговоре также были затронуты актуальные вопросы двусторонней повестки дня, подтверждён обоюдный настрой на развитие российско-узбекского стратегического партнёрства с акцентом на реализацию конкретных проектов в торгово-экономической и гуманитарной областях.