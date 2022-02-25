Первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли Лазиз Кудратов провел переговоры с председателем Комитета по иностранным делам Европейского парламента Дэвидом Макаллистером, сообщила пресс-служба МИВТ.

В ходе встречи обсуждены состояние торгово-экономического, инвестиционного, финансово-технического сотрудничества и взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере.

В частности, были рассмотрены вопросы ускорения подписания соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС), вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию (ВТО) и углубления партнерства в рамках использования Генеральной системы преференций Европейского Союза GSP+.

Наряду с этим обсуждены вопросы организации пятого заседания рабочей группы по присоединению Узбекистана к ВТО.