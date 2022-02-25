Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 25 февраля принял вновь назначенного резидент-координатора ООН в Узбекистане Роли Астхану, сообщила пресс-служба МИДа.

Поздравляя Роли Астхану с назначением, министр подчеркнул, что Узбекистан установил с ООН и её специализированными учреждениями конструктивное и доверительное взаимодействие.

На встрече были рассмотрены перспективы углубления взаимодействия в таких сферах, как региональная безопасность, стабилизация и восстановление Афганистана, борьба со современными угрозами и вызовами, нераспространение оружия массового поражения, содействие социально-экономическому развитию, решение экологических проблем, в частности, смягчение последствий кризиса Аральского моря.

Роли Астхана из Великобритании были назначена на должность постоянного координатора ООН в Узбекистане в начале февраля. До назначения на пост она занимала должность директора по развитию в Управлении Великобритании по иностранным делам, делам Содружества и развитию (FCDO) в Китае.

Ранее Роли Астхана работала на руководящих должностях в Министерстве международного развития Великобритании. Последние годы она возглавляла работу по восстановлению благодаря проектам по чистой и зелёной инфраструктуре. Имеет более 25 лет опыта в области устойчивого развития.

Предыдущий координатор ООН в Узбекистане Хелена Фрейзер завершила миссию летом прошлого года.