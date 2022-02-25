Президент России Владимир Путин готов направить в Минск российскую делегацию для переговоров с украинской, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Песков.

По его словам, в российскую делегацию войдут представители министерств обороны, иностранных дел и администрации Кремля.

«Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Изначально президент России Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса», — пояснил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении призвал Владимира Путина сесть за стол переговоров.

«Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров. Чтобы остановить гибель людей», — сказал он.

Напомним, в первые сутки нападения России на Украину погибли 137 украинских военнослужащих, 316 ранены. Российская сторона о потерях не сообщала.