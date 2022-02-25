Рано утром 24 февраля российские войска вторглись на территорию Украины и начали боевые действия. «Газета.uz» рассказывает об итогах первого дня войны по версии обеих сторон.

Украина

Представитель офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что война в Украине идет «практически по всей стране, где есть граница» с Россией и Беларусью.

По данным украинской стороны, российское вторжение началось с авиа-, ракетных и артиллерийских ударов по объектам военной инфраструктуры Украины.





Сухопутное наступление велось по ограниченному числу направлений: со стороны самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, с юга (из Крыма) и с севера (по утверждению Украины — с территории Беларуси).

В остальных районах они вторгаются десантными группами с вертолетов. Если с моря, как, например, в Херсонской и Одесской областях, то с кораблей десантируются малые локальные группы. На харьковском, сумском, черниговском, житомирском направлениях — с территорий, где ранее боевые действия не велись, — наступают танковые колонны.

Украина подтвердила, что российские войска заняли юг Херсонской области, примыкающий к Крыму, в том числе захватили Каховскую ГЭС и зону Чернобыльской АЭС. Сообщалось о захвате аэропорта «Антонов» под Киевом, но позже украинские военные заявили, что отбили объект у противника. Кроме того, сообщается, что украинцам удалось «зачистить» Сум и Ахтырки от нападавших.

Украинская сторона сообщила, что на территорию страны введено более 60 из 90 батальонных тактических групп (БТГ). Основные усилия противник сосредотачивается на Слобожанском, Северском, Таврическом направлениях, говорится в сообщении.

Сообщается, что возле Харькова уничтожены два российских бронетранспортёра МТ-ЛБ с военными. Фото: УНИАН.

«Уже понятен коварный план русских захватчиков. Основной целью операции является блокировка Киева, создание сухопутного коридора к полуострову Крым и самопровозглашенной ПМР. Для этого высажен воздушный тактический десант: до 200 русских солдат на аэродроме Гостемель», — заявили в Генеральном штабе Вооружённых сил Украины.

В генштабе также утверждают, что ещё одна цель противника нанести урон критически важной гражданской инфраструктуре, по которой регулярно наносятся ракетно-авиационные удары.

Военные Украины призвали граждан участвовать в обороне городов.

Ситуацию в метро Киева. Фото: УНИАН.

В 13 областях Украины объявлен комендантский час. В Киеве и Харькове люди используют метро как убежище.

Президент Молдовы Майя Санду сообщила о первых 4000 беженцев из Украины, для которых развернуты палаточные городки временного содержания.

Минздрав Украины сообщил о погибших 57 украинцев в результате вторжения российских войск, 169 человек — ранены. Позже Владимир Зеленский заявил, что за первый день боев погибло 137 украинских военнослужащих, среди них — 10 офицеров.

Aris Messinis / Twitter.

Сообщается об уничтожении 7 самолётов, 7 вертолётов, 24 танков и 24 бронированной техники, а также о погибших и пленных российских солдатах. Но российская сторона отрицает эти сообщения.

Украина рассчитывает получить от Запада амуницию, максимальную финансовую помощь, оптимальное санкционное давление на Россию, заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

В ночь на 25 февраля президент Украины объявил о всеобщей мобилизации.

Россия

Целью «специальной военной операции» президент России Владимир Путин назвал «денацификацию» Украины и «вынужденное» противодействие Киеву и Западу.

По его словам, России «не оставили шансов поступить иначе». Он считает, что были созданы такие риски в сфере безопасности, что «другими средствами отреагировать было невозможно».

«При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому ничего не собираемся навязывать силой», — сказал он.

В Минобороны России заявили, что группировки войск Донецкой и Луганской народных республик «прорвали хорошо оборудованную эшелонированную оборону ВСУ, продвинулись на 6−8 километров в глубину».

«Это стало возможным благодаря огневой поддержке российской артиллерии и армейской авиации. Все поставленные перед группировками войск Вооруженных Сил Российской Федерации на день задачи выполнены успешно», — говорится в сообщении.

Рейдовые отряды и воздушный десант на крымском направлении смог обеспечить выход российских войск к городу Херсон, что «позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым».

ГСЧС Украины сообщило о падении в Киевской области военного самолета ВСУ. Пять человек погибли. Фото: ДСНС України.

Минобороны России отчиталось об уничтожении:

83 наземных объектов военной инфраструктуры Украины,

двух СУ-27,

двух СУ-24,

одного вертолета

четырех ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar.

В оборонном ведомстве заявили, что вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины. «Мирному населению ничего не угрожает», — говорится в заявлении.

Российская сторона о потерях не сообщала. Что касается крушения самолета Ан-26 в Воронежской области РФ и гибели экипажа, Минобороны объяснило это «отказом техники».

В первой половине дня Кремль отвечал на вопросы журналистов о целях Владимира Путина в Украине. Пресс-секретарь президент Дмитрий Песков заявил, что «в идеале нужно освободить Украину, зачистить ее от нацистов». Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, как понимать «денацификацию Украины», о которой в своем обращении говорил Владимир Путин.

Акция против войны с Украиной в Москве 24 февраля 2022 года. Фото: Наталия Буданцева.



На этом фоне во многих городах России прошли антивоенные акции, задержано более 1734 человек в 52 городах. Писатели, общественные деятели выступают против войны.

Как пишет «Коммерсантъ», за первый день военных действий РФ на Украине российский фондовый рынок растерял все достижения последних пяти лет, упав по итогам основной сессии на Московской бирже более чем на треть. Курс доллара взлетел выше 87 рублей, а доходность рублевых госбумаг достигла 17% годовых. Участники рынка говорят о принудительном закрытии позиций инвесторами и с опасением ждут новой волны санкций.

США, Великобритания, Канада и другие страны объявили санкции, о которых мы расскажем в отдельном материале.