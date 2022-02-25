24 февраля в Узбекистане было подтверждено 156 случаев коронавируса. Это больше, чем в предыдущий день — 140. Кроме того, выявлено 26 случаев пневмонии (24), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Общее количество случаев COVID-19, официально зарегистрированных с начала пандемии, составило чуть более 236 тысяч.

В четверг в Ташкенте было выявлено 58 случаев коронавируса. В Ташкентской области — 33 случая, в Самаркандской области — 23. В других регионах — менее 10.

В течение дня отмечено 2 случая смерти от последствий коронавируса. Общее число официально зарегистрированных умерших составляет 1628.