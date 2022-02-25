Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о переносе финала Лиги чемпионов УЕФА-2021/22 из стадиона «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге на стадион «Стад-де-Франс» в Сен-Дени, сообщил официальный сайт европейского футбола.

Игра состоится, как и было запланировано, 28 мая и начнётся в 21:00 по центральноевропейскому времени.

УЕФА провёл внеочередное заседание в связи с серьёзной эскалацией ситуации с безопасностью в Европе, на котором он постановил, что российские и украинские клубы, а также сборные, участвующие в турнирах УЕФА, будут обязаны проводить свои домашние матчи на нейтральных стадионах до дальнейшего уведомления.

«Вместе с правительством Франции УЕФА будет полностью поддерживать усилия многих заинтересованных сторон по обеспечению спасения футболистов и их семей в Украине, которые сталкиваются с ужасными человеческими страданиями, разрушениями и вынужденным перемещением», — говорится в сообщении.

«Стад-де-Франс». Фото: Shutterstock / Fotodom.

Как сообщает Eurosport, Санкт-Петербург получил право на проведение финальной игры Лиги чемпионов в сентябре 2019 года. Сперва российский город претендовал на проведение решающего матча главного еврокубка в сезоне-2020/21, но из-за пандемии коронавируса большинство игр плей-офф турнира в сезоне-2019/20 прошли в формате «Финала восьми», что привело к переносу ранее запланированных финалов на год вперёд.