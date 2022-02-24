Министерство обороны России заявило, что средства противовоздушной обороны украинской армии подавлены, а инфраструктура авиационных баз Вооружённых сил Украины выведена из строя, пишет РИА Новости.

Как утверждают в Минобороны РФ, военные погранслужбы Украины «никакого сопротивления не оказывают».

Там также подчеркнули, что не наносят никаких ударов по украинским городам, гражданскому населению ничего не угрожает.

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Генеральный штаб Вооружённых сил Украины, в свою очередь, сообщил, что сегодня, 24 февраля, в районе проведения операции Объединённых сил были сбиты «пять самолётов и вертолёт агрессора».

«Объединённые силы дают достойный отпор Вооружённым силам РФ. Войсковые подразделения на своих позициях. Противник несёт потери», — говорится в сообщении.

Генштаб ВСУ также заявил, что в 5:00 утра Россия начала интенсивный обстрел подразделений на востоке, а также нанесли ракетно-бомбовые удары по аэропортам в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.

«При этом агрессор начал артиллерийский обстрел территории и населённых пунктов Украины вдоль государственной границы», — говорится в сообщении.

Напомним, утром 24 февраля Россия начала «специальную военную операцию» в Донбассе". В Минобороны РФ утверждают, что «высокоточными» средствами поражения выводят из строя военную инфраструктуру, объекты ПВО, военные аэродромы и авиацию украинской армии, а «гражданскому населению Украины ничего не угрожает».

Пограничная служба Украины заявила, что государственная граница подверглась нападению со стороны России при поддержке Беларуси. Атаки происходят на границе с Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областями. Воздушное пространство Украины закрылось для гражданских полётов. В стране введено военное положение.