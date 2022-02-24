В связи с временным приостановлением работы международных аэропортов Ростова-на-Дону (Платов) и Краснодара в России авиакомпания Uzbekistan Airways сообщила об отмене ряда запланированных рейсов.

Отменены рейсы:

HY-9647/9648 — 25, 27 февраля и 2 марта по маршруту Ташкент-Ростов-на-Дону-Ташкент;

HY-9687/9688 — 27 февраля и 1 марта по маршруту Ташкент-Краснодар-Ташкент;

HY-3687/3688 — 2 марта по маршруту Ташкент-Краснодар-Ташкент.

Пассажиры отменённых рейсов имеют право на возврат полной стоимости билета по месту его приобретения или бесплатное перебронирование на любую свободную дату после возобновления полетов.

Ранее Uzbekistan Airways также отменила два рейса Ташкент-Киев-Ташкент в связи с закрытием воздушного пространства Украины.