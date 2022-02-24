Посольство Узбекистана в Киеве разрабатывает план эвакуации и список граждан, желающих покинуть территорию Украины из-за обострения ситуации и введения режима чрезвычайного положения в стране, сообщила пресс-служба дипломатической миссии.

Сейчас прорабатываются маршруты выезда и место вылета с учетом закрытия воздушного пространства Украины.

«По мере согласования вопросов с заинтересованными службами третьих стран о приемлемых путях эвакуации, граждане Узбекистана будут проинформированы дополнительно по веб-сайту посольства www.uzbekistan.org.ua и каналам в социальных сетях», — говорится в сообщении.

Всех желающих покинуть Украину граждан Узбекистана++ просят направлять паспортные данные на электронную почту посольства embassy@uzbekistan.org.ua.

«Просим находящихся в Украине граждан Узбекистана сохранять спокойствие и поддерживать связь с посольством в случае возникновения дополнительных вопросов», — заявили в диппредставительстве.

Напомним, в четверг президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» в Донбассе. Воздушное пространство Украины закрылось для гражданских полётов. В стране введено военное положение.