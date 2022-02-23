Узбекистанская делегация во главе с заместителем премьер-министра Узбекистана Сардором Умурзаковым 22 февраля посетила Кабул, сообщила пресс-служба МИВТ.

Сардор Умурзаков встретился с исполняющим обязанности главы временного правительства Афганистана муллой Мухаммадом Хасаном Ахундом вопросы развития узбекско-афганского сотрудничества.

Стороны озвучили взаимную заинтересованность в комплексном расширении двустороннего партнерства. Были рассмотрены задачи по расширению взаимодействия в вопросах безопасности, а также торгово-экономической, энергетической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.

Намечены шаги по возобновлению сотрудничества по обеспечению продовольственной безопасности и ускоренному возобновлению экономической активности в Афганистане, говорится в сообщении.





Стороны обсудили продвижение реализации проекта строительства Трансафганского железнодорожного коридора «Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар», а также проекта строительства линии электропередач «Сурхон — Пули-Хумри».

Афганская сторона выразила готовность к продолжению сотрудничества в этом направлении и активному участию в практической реализации проектов, подчеркивается в сообщении.

Кроме того, афганская сторона выразила признательность Узбекистану за усилия по восстановлению деятельности международного аэропорта в Мазари-Шарифе и курсы для подготовки технического персонала из числа местных специалистов.

По итогам встречи стороны договорились развивать диалог в целях ускоренного решения всех вопросов, связанных с углублением узбекско-афганского сотрудничества.

Сардор Умурзаков также встретился с заместителем главы временного правительства Афганистана Абдул Саламом Ханафи.





Они рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках визита афганской делегации в Термез в октябре 2021 года в сферах обеспечения безопасности границ, сотрудничества в сферах инвестиций, торговли, энергетики, международных грузоперевозок и транзита, образования и гуманитарной области.

Узбекистанская сторона предложила для наращивания взаимной торговли и устранения торговых и транспортных барьеров задействовать возможности Центра международной торговли «Термез», который объединяет на своей территории логистический центр, производственные и складские помещения, точки сбыта продукции и необходимую инфраструктуру.





Афганская сторона выразила готовность поддержать инициативы Узбекистана по реализации совместных инфраструктурных проектов в Афганистане, нацеленных на повышение транспортно-транзитного потенциала стран региона.

«В частности, была достигнута договоренность о совместной работе по выработке взаимоприемлемых условий для движения транспортных средств и грузов, перемещающихся по территории Афганистана, с перспективой увеличения его транзитных возможностей за счёт введения альтернативных маршрутов перевозок», — говорится в сообщении МИВТ.





Затем в Кабуле состоялась расширенная встреча делегаций Узбекистана и Афганистана. Узбекскую сторону возглавил вице-премьер — министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков, а афганскую — заместитель главы временного правительства Афганистана Абдул Гани Барадар.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по повестке узбекско-афганского сотрудничества в области инвестиций, торговли, транспорта и логистики, энергетики, сельского хозяйства, образования и здравоохранения.

Афганская сторона предоставила информацию о предпринимаемых мерах по обеспечению безопасности в стране, восстановлению экономики и социальной сферы, а также борьбе с коррупцией.





Стороны обсудили практические аспекты реализации проекта строительства трансафганской железной дороги «Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар» и выразили готовность к совместному решению всех имеющихся вопросов.

В ходе диалога были также рассмотрены возможности для привлечения компаний из Узбекистана к участию в совместных проектах по строительству и восстановлению инфраструктуры, развитию сельского хозяйства и добыче природных ресурсов Афганистана.

Достигнута договоренность о разработке и утверждении в ближайшей перспективе плана мероприятий по развитию узбекско-афганского торгово-экономического сотрудничества и совместной работе по его реализации.

Также было согласовано, что стороны в ближайшее время выработают механизмы по увеличению объемов взаимной торговли и наращиванию транзита через территории двух государств.