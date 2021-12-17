Специалисты Узбекистана могут завершить восстановление работы аэропорта в афганском Мазари-Шарифе в начале 2022 года, заявил журналистам специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев.

«Наши специалисты там работают большими группами. Уже выполнен большой объем работ. Думаю, максимум еще месяц будут продолжаться эти работы», — сказал спецпредставитель в ходе брифинга, отвечая на вопрос о сроках завершения восстановления аэропорта в Мазари-Шарифе.

Исматулла Иргашев уточнил, что в настоящее время узбекистанские специалисты ведут работы сразу по нескольким направлениям — ремонт аэронавигационного и метеорологического оборудования, реконструкция взлетно-посадочной полосы, а также восстановление энергоснабжения аэропорта.

Напомним, в ноябре техническая бригада из Узбекистана из 30 человек прибыла в Афганистан для реконструкции аэропорта в Мазари-Шарифе и ремонта оборудования. Договоренность об этом была достигнута в ходе визитов узбекской делегации в Кабул и провинцию Балх.