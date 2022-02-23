Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш назвал решение России признать независимость отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины. Об этом сообщает Служба новостей ООН.

Односторонние меры, предпринимаемые Россией прямо противоречат принципам Устава ООН и несовместимы с Декларацией о дружественных отношениях Генеральной ассамблеи ООН, сказал глава ООН на брифинге 22 февраля.

«Это смертельный удар по Минским соглашениям, одобренным Советом безопасности, — сказал генеральный секретарь. — Принципы Устава ООН — это не меню в ресторане. Их нельзя применять выборочно. Государства-члены ООН приняли их полностью, поэтому они должны полностью их соблюдать».

Антониу Гутерриш заявил, что его беспокоит искажение концепции поддержания мира. «Я горжусь достижениями ООН по поддержанию мира, ради которых так много „голубых касок“ жертвуют своими жизнями, защищая мирных жителей, — сказал Антониу Гутерриш. — Но когда войска одной страны входят на территорию другой страны без ее согласия, их никак нельзя считать миротворцами».

Организация Объединенных Наций, по словам Антониу Гутерриша, полностью поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах её международно признанных границ.

«В этот критический момент я призываю к немедленному прекращению огня и восстановлению законности. Сейчас нужны сдержанность и разум. Необходима немедленная деэскалация, — заявил он. — Я призываю все стороны воздержаться от действий и заявлений, способных довести столь опасную ситуацию до грани. Любое дополнительное развертывание российских войск в Украине только усилит напряженность. Мы должны сплотиться и вместе встретить этот вызов во имя мира и спасения народа Украины и других стран от бедствий войны. Я остаюсь твёрдым сторонников урегулирования этого кризиса без дальнейшего кровопролития».

Антониу Гуттериш назвал происходящее «крупнейшим глобальным кризисом в сфере мира и безопасности за последние годы». «Мы переживаем момент, который, как я искренне надеялся, никогда не наступит, — сказал он. — Я глубоко обеспокоен последним развитием событий вокруг Украины: сообщениями об участившихся нарушения режима прекращения огня и риском дальнейшей эскалации».