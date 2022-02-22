22 февраля с утра в аэропорт «Карши» начали прибывать пассажиры с намерением улететь рейсом российской авиакомпании Red Wings по маршруту «Карши-Москва». К 8:00 в аэропорту скопилось порядка 150 человек, сообщила пресс-служба компании Uzbekistan Airports.

В билетах, купленных на онлайн-сервисах Easy Booking и Atlas Avia Tour, городом вылета значится Карши, время вылета — 8:00. Однако в расписании аэропорта такого рейса не было. Рейс WZ-4492 должен был вылететь из Навои в 15:00.

В аэропорту Карши пояснили, что некоторые авиакассы таким образом компенсируют недобор пассажиров в одном городе за счёт продажи билетов в другом, намеренно дезинформируя пассажиров о городе вылета.

Трансфер из Карши в Навои, который должны были организовать реализаторы, предоставлен не был. Пассажирам пришлось добираться до нужного аэропорта за свой счёт на такси.

В пресс-службе Uzbekistan Airports уточнили, что самолёт вылетел в 15:00, как было запланировано.