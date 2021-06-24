В рамках уголовного дела, возбуждённого в отношении должностных лиц ООО Alliance Road Construction, заключён под стражу учредитель компании, депутат Андижанского городского кенгаша народных депутатов Шухратбек Каримов, сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Хаёт Шамсутдинов.

По данным ведомства, его привлекли к делу в качестве подозреваемого по статьям 168 (мошенничество), 192−11 (злоупотребление должностными лицами негосударственной коммерческой или иной негосударственной организации своими полномочиями) и 228 (изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование) Уголовного кодекса Узбекистана. Следствие продолжается.

По факту задержания депутата выступил его коллега Жахонгир Жиянов, который напомнил, что Шухратбек Каримов регулярно обращал внимание на случаи незаконного выделения земель и направлял депутатские запросы.

По словам Жиянова, официальные органы до сих пор не отреагировали на свыше 50 случаев «Земельного синдрома» в Андижане (выделение земель и строительство объектов с нарушением требований постановления Кабмина и президента), которые освещены в Telegram-канале журналиста Хуршида Далиева.

«Ни по одному случаю в рамках закона не принято положительное решение. Почему Сенат, Олий Мажлис, Генпрокуратура не выражают никаких претензий? Почему? В Узбекистане умерла свобода слова? Что теперь, нам тоже молчать?», — заявил депутат и добавил, что задержание Шухратбека Каримова — это «открытое давление на других депутатов».

«Ответственные лица открыто саботируют политику президента. Мы хотим, чтобы республика обратила отдельное внимание на этот вопрос. Сенат — наше главное руководство — до сих пор не выразило свои возражения. Почему. Президент посетил [Андижан], на этом всё стихло. Нам, депутатам тоже заткнуться? — снова спросил Жиянов.

Напомним, в мае Шухратбек Каримов по представлению прокурора был лишён неприкосновенности. Позже в Генпрокуратуре сообщили, что 3 марта 2021 года в отношении должностных лиц ООО Alliance Road Construction (единственный учредитель — Шухратбек Каримов) прокуратурой Избасканского района было возбуждено уголовное дело, которое передано в следственный отдел ОВД Андижана.

Сообщалось, что на 4 га земли, выделенной компании для строительства многоэтажных домов, коттеджей, пунктов торговли и обслуживания, теплиц, зданий общественного питания и чайханы, а также создания фруктового сада строительные работы велись самовольно, с нарушением требований законодательства и нормативных документов в сфере градостроительства.