С 15 марта по 14 мая Фонд развития культуры и искусства организует Международный фестиваль театра и балета, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе фонда.

В фестивале примут участие Московский театр «Современник», Московский театр Школы современной пьесы, Театр наций, Московский художественный театр имени А. П. Чехова, Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана, Государственный академический Большой театр имени Алишера Навои, Узбекский национальный драматический театр имени Хамзы, театр Марка Вайля «Ильхом», а также Молодежный театр Узбекистана.

Спектакли и балетные постановки покажут на сценах ГАБТ имени Алишера Навои, в театре «Ильхом» и в Государственном академическом театре драмы имени Хамзы.

Спектакли в рамках Международного фестиваля театра и балета будут сопровождаться тифлокомментированием (лаконичное описание действия на сцене, понятное слепому или слабовидящему). Кроме того, на спектаклях фестиваля будут доступны субтитры на узбекском языке, которые будут отображаться на специальном экране над сценой.

Балет «Лазги — танец души и любви»

15−16 марта

Премьера спектакля, поставленного под эгидой ЮНЕСКО, состоялась в ГАБТ имени Алишера Навои в сентябре 2021 года. Спустя два месяца, в ноябре, состоялась мировая премьера балетной постановки в Dubai Opera в рамках культурной программы Узбекистана на EXPO 2020 в Дубае.

История лазги, древнего хрезмского танца, насчитывает 3000 лет, его название означает «душа и любовь». Именно эти особенности постарался сохранить главный хореограф Берлинской национальной оперы Раймондо Ребек. Балет исполняет труппа ГАБТ имени Алишера Навои.

Шоу-балет Сергея Полунина Satori

19−22 марта

Satori — это буддийский термин, означающий «пробуждение», «видение своей истинной природы». Шоу Satori — это модернизм в танцах. В программе Сергей Полунин собрал группу талантливых международных артистов. Идея создания постановки о жизненном пути и развитии личности принадлежит режиссеру Cirque du Soleil Габриэлю Марселю дель Веккио. Сценографом выступил Дэвид Лашапель. Мировая премьера Satori состоялась в лондонском Колизее в декабре 2017 года.

Спектакль «Утро Вечер»

1 апреля

Спектакль «Утро Вечер» был создан в конце 2019 года как независимый проект и представлен на нескольких театральных площадках в России и за рубежом. С 2021 года он вошел в репертуар театра «Современник». Спектакль поставил хореограф Владимир Варнава, включив в него музыку от Баха и Генделя до Филипа Гласса и Арво Пярта в исполнении Кати Сканави. В главных ролях народная артистка России Чулпан Хаматова, а также танцовщик и хореограф с мировым именем, дважды лауреат премии «Золотая маска» Владимир Варнава.

Спектакль «Папа»

2 апреля



Спектакль «Папа» с участием российской актрисы Марины Александровой и народного артиста России Сергея Маковецкого. Трагикомедия по пьесе французского писателя и драматурга Флориана Зеллера.

«Папа» — нетипичная французская пьеса, жанр которой сам автор определяет, как «трагический фарс». В 2014 году за пьесу «Папа» Зеллер был удостоен главной театральной награды Франции — премии Мольера. Постановки по этой пьесе прошли в Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Сиднее, Гонконге и во многих других городах. В 2020 году Флориан Зеллер снял фильм по этой пьесе с участием голливудских звезд.

Спектакль «Сын»

3 апреля

Спектакль «Сын» — это постановка Бориса Гафурова по одноименной пьесе культового французского писателя Флориана Зеллера. Проблемы отцов и детей по Зеллеру — это детективная история, в которой у каждого подозреваемого оказывается железное алиби. За кажущейся «простотой» истории скрывается трагедия, которая в очередной раз поднимает извечный вопрос «Быть или не быть?»

Спектакль «Танец Дели»

4 апреля

Пластический спектакль по мотивам пьесы «Танец Дели» драматурга, актера, режиссёра, сценариста Ивана Вырыпаева — о любви, смерти, страдании, прощении и принятии. Впервые постановка была представлена на Римском кинофестивале в рамках основного конкурса «Кино XXI» в 2012 году.

Спектакль «Высокая вода венецианцев»

7 апреля

Музыкальный спектакль по повести Дины Рубиной, режиссер Денис Азаров, в главных ролях: Сати Спивакова и Владимир Кошевой. В постановке переплетаются музыка Баха, Листа и Шостаковича исполнении известной пианистки Басинии Шульман. Спектакль — посвящение любви, борьбе за жизнь, памяти и Венеции. Впервые постановка была представлена на сцене «Эрмитаж» в 2019 году.

Спектакль «Гамлет»

10 апреля

Мэтр высокотехнологического театра, канадец Робер Лепаж поставил первый спектакль в России. Все ключевые роли шекспировской трагедии играет Евгений Миронов, помещенный в особым образом запрограммированный куб — плавно вращающийся угол из трех стен-экранов.

Спектакль «Северный ветер»

16 апреля

Спектакль «Северный ветер» по одноименной пьесе Ренаты Литвиновой. Актриса выступает в этом проекте одновременно в качестве автора пьесы, режиссера и исполнительницы главной роли. В постановке принимают участие известные артисты театра и кино — Павел Ворожцов, Раиса Максимова и другие. Жанр постановки определяется автором как «реальная фантасмагория».

Спектакль «Леди на день»

2 мая

На сцене театра Узбекского национального драматического театра состоится спектакль Дмитрия Астрахана «Леди на день». В феврале 2021 года по инициативе фонда заслуженный деятель искусств режиссер-постановщик, Дмитрий Астрахан приезжал в Ташкент для работы с труппой Молодежного театра для постановки спектакля «Леди на день» по одноимённой пьесе Дэймона Раньона.

При просмотре этого спектакля зрители становятся свидетелями одного безумного дня из жизни американского города, дня, наполненного оптимизмом, юмором и ожиданием чудес. Этот простой, весёлый спектакль рассказывает о самом главном — о победе добра над всеми превратностями судьбы, о настоящей дружбе и о великой силе любви.

Спектакль «Превращение»

3 мая

Спектакль по новелле Франца Кафки «Превращение» про человечность, про взаимоотношения между родными людьми, про фальшь и меркантильность. Автор инсценировки, режиссер и постановщик — Игорь Качаев. Впервые премьера спектакля была организована Фондом развития культуры и искусства в 2021 году с целью расширения репертуара Молодежного театра Узбекистана.

Театр балета Бориса Эйфмана

11−14 мая

В ГАБТ имени Алишера Навои будут представлены спектакли «Анна Каренина» и «Роден» Бориса Эйфмана.

Борис Эйфман — народный артист России, лауреат государственных премий, премий «Золотая Маска» и «Золотой софит», кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» IV, III, II и I степеней, художественный руководитель Санкт‑Петербургского государственного академического театра балета.

В балете «Анна Каренина» хореограф убрал все второстепенные линии романа Льва Толстого и сосредоточился на любовном треугольнике: «Анна — Каренин — Вронский». В спектакле играет музыка Петра Чайковского. Премьера прошла в 2005 году.

Балет «Роден, ее вечный идол» посвящен судьбе и творчеству великих скульпторов Огюста Родена и его ученицы, возлюбленной и музы Камиллы Клодель. Это масштабное творческое высказывание на тему трагичности жизненного пути гениев. Премьера спектакля прошла в 2011 году.