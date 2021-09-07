На сцене Государственного академического Большого театра имени Алишера Навои 5 сентября состоялась премьера балетной постановки «Лазги — танец души и любви», подготовленной под эгидой ЮНЕСКО. Об этом сообщил Фонд развития культуры и искусства, организовавший проект.

Представление войдёт в постоянный репертуар ГАБТ имени Алишера Навои. После премьеры состоялась встреча первой леди Узбекистана Зироат Мирзиёевой с творческой труппой, на которой она выразила благодарность за прекрасную постановку.

Хореографом спектакля выступил немецкий балетмейстер, выпускник балетной школы Берлинской национальной оперы Рауль Раймондо Ребек. Он имеет опыт работы со многими известными хореографами, танцевал в постановках Ролана Пети, Мориса Бежара, Ханса ван Манена, Стефана Тосса, Иржи Килиана. С 2012 года Ребек является штатным хореографом Дортмундского балета, а с 2014-го возглавляет NRW Juniorballet Dortmund.

Хорезмскому танцу лазги — более 3000 лет, он включён в нематериальное наследие ЮНЕСКО. По мнению деятелей культуры, балетное представление с лазги поможет распространить традиции Узбекистана на международной культурной арене.

«Танец лазги пронёс через столетия свою индивидуальную стилистику и палитру уникальных движений, которую подчеркнул в новой балетной постановке Раймондо Ребекк. Он поможет взглянуть на танец с неожиданных ракурсов, даст ему совершенно неизвестный характер и форму. После премьеры спектакль ждёт гастрольный тур по странам Европы» — сказала исполнительный директор Фонда развития культуры и искусства Гаянэ Умерова



«Лазги сохранялся в течение тысячелетий, несмотря на многочисленные войны, социальные потрясения, изменения и природные катаклизмы, произошедшие в Хорезмском оазисе», — говорится в сообщении фонда.

Немалую роль в сохранении танца и его традиций сыграла сестра Тамары Ханум Гавхар. Она собирала старинные классические хорезмские песни, танцы, глубоко изучила культуру и искусство и представила уникальное наследие зрителям во многих странах мира. В 1968 году она создала хорезмский ансамбль «Лазги», которым руководила много лет.

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