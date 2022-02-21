Генеральная прокуратура сообщила о результатах расследования, проведённого по информации, опубликованной Kun.uz в декабре прошлого года. По данным издания, из библиотеки Национального университета Узбекистана исчезли десятки редких рукописей, написанных в XIII—XV веках .

Среди пропавших рукописей, в частности, труды Абу Бакра Собуни, датируемые XIII веком, рукописная книга Шарафиддина Али Язди «Мукаддимай Зафарнома», написанная в XV веке, эпос «Хамса» Алишера Навои в золотом переплёте и десятки других редких рукописей и книг.

В 2018 году в Национальном университете Узбекистана был проведён капитальный ремонт. На время ремонта из музея вынесли ценные книги, которые там хранились, однако обратно они не вернулись.

Как заявила Генеральная прокуратура, стоимость рукописей XIII—XIX вв. , хранившихся в фонде информационно-ресурсного центра Национального университета, составляет 2,6 млрд сумов.

В ходе расследования был установлен факт хищения 56 рукописей и 6 литографий, имеющих историко-художественную ценность, а также выявлены другие серьёзные нарушения.

Генпрокуратура 19 февраля возбудила уголовное дело в отношении должностных и финансовых служащих вуза, а также директора информационно-ресурсного центра и других по статье 167 (Хищение путём присвоения или растраты) и другим статьям Уголовного кодекса.

Дело ведёт Ташкентская городская прокуратура, Генпрокуратура установила контроль за ходом расследования.