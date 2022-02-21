Генеральная прокуратура сообщила о результатах расследования, проведённого по информации, опубликованной Kun.uz в декабре прошлого года. По данным издания, из библиотеки Национального университета Узбекистана исчезли десятки редких рукописей, написанных
Среди пропавших рукописей, в частности, труды Абу Бакра Собуни, датируемые XIII веком, рукописная книга Шарафиддина Али Язди «Мукаддимай Зафарнома», написанная в XV веке, эпос «Хамса» Алишера Навои в золотом переплёте и десятки других редких рукописей и книг.
В 2018 году в Национальном университете Узбекистана был проведён капитальный ремонт. На время ремонта из музея вынесли ценные книги, которые там хранились, однако обратно они не вернулись.
Как заявила Генеральная прокуратура, стоимость рукописей
В ходе расследования был установлен факт хищения 56 рукописей и 6 литографий, имеющих историко-художественную ценность, а также выявлены другие серьёзные нарушения.
Генпрокуратура 19 февраля возбудила уголовное дело в отношении должностных и финансовых служащих вуза, а также директора информационно-ресурсного центра и других по статье 167 (Хищение путём присвоения или растраты) и другим статьям Уголовного кодекса.
Дело ведёт Ташкентская городская прокуратура, Генпрокуратура установила контроль за ходом расследования.