Состояние мальчика, который 18 февраля упал с дедушкой с эскалатора в торговом центре «Янги хаёт» в Навои, оценивается как стабильно тяжёлое. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

По данным Минздрава, мальчик прошёл неврологическое и ультразвуковое исследования и МСКТ головного мозга. Ему поставлен предварительный диагноз «сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, повреждение мозга средней степени тяжести, ушиб мягких тканей области лба, перелом со смещением правой коленной чашечки, ушиб правого лёгкого, мягких тканей нижней трети левого бедра».

«Медицинские работники борются за спасение жизни пациента, находящегося в стабильно тяжёлом состоянии», — отметили в Минздраве.

Как мы писали, житель Карманинского района Ш. Т. (1969), держа на руках трёхлетнего внука, потерял равновесие и упал с уровня между 4-м и 5-м этажами. Мужчина скончался на месте происшествия, мальчик с травмами госпитализирован в областную многопрофильную детскую больницу.

Обновлено в 18:57: в первоначальной версии текста говорилось о девочке.