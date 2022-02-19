В пятницу в Узбекистане был официально подтверждён 191 случай коронавируса (днём ранее — 272). Это самый низкий показатель с 5 января, когда было зарегистрировано 146 случаев. Затем статистика только росла, достигнув 22 января 1478, после чего пошла на спад.

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения, в Ташкенте 18 февраля было выявлено 84 случаев, в Ташкентской области — 23. В других регионах цифры составляют от 2 (Кашкадарья) до 19 (Самаркандская область).

Общее количество случаев, зарегистрированных с начала пандемии, превысило 235 тысяч.

В пятницу также было выявлено 42 случая пневмонии (в четверг — 49).

Число официально зарегистрированных умерших от последствий ковида увеличилось на 3 и достигло 1617.