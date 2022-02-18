Министерство юстиции Узбекистана зарегистрировало Федерацию тентпеггинга в Узбекистане, сообщила пресс-служба Минюста.

Основной целью федерации является популяризация тентпеггинга, повышение интереса населения, особенно молодёжи, к спорту, здоровому образу жизни, проведение культурно-просветительских, спортивных мероприятий по тентпеггингу и другим смежным видам спорта и расширение международных спортивных связей.

Спортивную организацию возглавит Нодирбек Анварбекович Ибрагимов. Он указан руководителем Республиканской высшей школы конного спорта Национальной гвардии и Федерации коневодства и конного спорта Узбекистана.

Тентпеггинг — вид конного спорта, известный с глубокой древности и являющийся одной из десяти дисциплин, признаваемых Международной федерацией конного спорта. Смысл этого состязания заключается в том, что всадник, вооружённый копьём или мечом, должен во время езды проколоть находящийся на земле маленький предмет (формально называемый «колышек палатки» — tent peg на английском), затем поддев на остриё оружия.

В зависимости от страны и конкретной разновидности состязаний у тентпеггинга может быть большое количество дополнительных правил, регулирующих размеры, массу и вид оружия, время, за которое должна быть поражена цель, «степень прокалывания» цели, количество мишеней, допустимый угол наклона всадника и так далее.

В 1982 году тентпеггинг признан Олимпийским советом Азии, а в 2002 году — Международной федерацией конного спорта. На сегодня этот вид спорта имеет относительное распространение в Великобритании, Австралии и ЮАР, но особенно популярен в восточных странах — Индии, Пакистане, Омане, Израиле.