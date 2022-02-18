Президент Шавкат Мирзиёев, совершая 18 февраля поездку по Янгихаётскому района, ознакомился с жизнью махалли «Дустлик», сообщила пресс-служба главы государства.

Здесь расположены 11 многоквартирных домов, проживают свыше 4000 человек. На территории махалли действуют профессиональный колледж, дошкольное образовательное учреждение, аптеки, магазины и пункты бытового обслуживания.

В прошлом году в махалле прошла программа «Обод махалля», были построены детская игровая и спортивная площадки, открылись магазины и ателье.

Глава государства осмотрел проделанную работу, побеседовал с председателем махалли и помощником хокима.

«Наш народ достоин жить в такой вот благоустроенной, красивой среде. Именно в этом цель наших усилий по организации работы в разрезе махаллей. Теперь в махалле должны быть дружная обстановка и добрососедские отношения. Можно проводить мероприятия в духе присущих нашему народу ценностей», — сказал Шавкат Мирзиёев.

В новом здании схода граждан состоялась встреча с активистами махалли, представителями старшего поколения.

«Махалля — первооснова государства, — сказал президент. — Если она будет благоустроенной, то и страна будет благоустроенной. Вы и сами видите — время неспокойное. Как не бывает семьи без разногласий, так и нет государства, в котором не было бы трудностей. Мы терпеливо, опираясь на науку, упорный труд и действия осуществляем наши планы».

На основе внедренной в стране новой системы помощники хокимов и лидеры молодежи назначены и в 30 махаллях Янгихаётского района.

«Прежде люди шли со своими проблемами в хокимият, писали письма. Теперь в каждой махалле есть представители президента. Они должны изучать положение семей, помогать тем, кто нуждается в помощи, организовать работу по обучению безработных профессиям, выделению льготных кредитов и субсидий», — сказал глава государства.

В ходе поездки по району президент также побывал на месте планируемого строительства технопарка «Янгихаёт» и ознакомления с объектами промышленности.