В современной розничной торговле все большую популярность набирает запуск собственных торговых марок (СТМ). Сеть bi1 следует общемировым тенденциям, производя продукцию под СТМ в Узбекистане.





Почему товары под СТМ дешевле обычных

СТМ — это продукция по честной цене. Обычно компаниям приходится тратиться на продвижение и рекламу своей продукции. Продвигать продукцию под СТМ нет необходимости, так как они реализуется только в самой сети. Себестоимость товаров в итоге снижается, но при этом качество не уступает аналогам.





«Мы продвигаем все наши товары в том числе с помощью дегустации. В будущем планируем устраивать в некоторых магазинах дегустации, чтобы познакомить клиентов с продукцией СТМ», — рассказала об одном из способов продвижения товаров Ольга Кондратьева, директор по закупкам Schiever Uzbekistan, имеющая девятилетний опыт на позиции руководителя отдела закупок СТМ в «Ашан» в России.





Как контролируется качество товаров

Предлагая покупателям продукцию под собственными торговыми марками, bi1 берет на себя ответственность за ее качество. Все товары, выпускаемые под СТМ, проходят несколько этапов контроля:

дегустацию;

лабораторные исследования;

аудит производства.





Товары проверяются не только на этапе регистрации СТМ, а постоянно, чтобы обеспечить потребителей качественной продукцией.

Кто производит продукцию СТМ

Продукцию под собственными торговыми марками bi1 выпускают местные производители. Это не просто выпуск продукции производителя под другой торговой маркой. В состав и рецептуру могут быть внесены изменения. Некоторые производители изготавливают продукцию специально под bi1.





«Tanho много с кем сотрудничает, и СТМ — это один из наших проектов. Мы поставляем около 30 продуктов — это макаронные изделия и соусы. Будут появляться новые соусы, которые будут производиться именно для bi1.

Многие производители боятся работать с СТМ, потому что таких проектов много. В месяц приходит по 5−6 компаний, чтобы запустить СТМ, но не у всех получается. Сеть bi1 открыли уже шестой магазин, а значит, люди будут больше доверять сети, узнавать их продукцию", — поделился впечатлениями о сотрудничестве Равшан Дадабаев, финансовый директор Tanho Holding, производящего линейку из шести соусов Oltin Ta’m для bi1.





Чем выгодны СТМ для производителей

СТМ — это еще один способ, с помощью которого производитель может реализовать свою продукцию. Чем больше востребована продукция, тем быстрее расширяется производство, чтобы удовлетворить спрос. Это значит, что появятся новые рабочие места, а прибыль будет увеличиваться.





В будущем планируется экспорт товаров СТМ, выпускаемых в Узбекистане, в страны, где присутствует bi1. В первую очередь — в Таджикистан. Экспорт товаров СТМ послужит развитию локальных производств — это одна из главных целей сети магазинов bi1.

«Schiever Uzbekistan нацелен на помощь в развитии узбекистанских производителей. Наша цель — 50% продукции СТМ в ассортименте товаров. Компания Schiever намерена развивать партнерство с местными производителями, построить долгосрочные отношения. Учитывая то, что среди наших партнеров есть и представители малого бизнеса, мы хотим им помочь разрастаться и развиваться вместе с нами», — рассказал о целях сети магазинов bi1 Жан-Пьер Жермен, директор Schiever по открытию новых стран.





О сети магазинов bi1

Bi1 входит в состав французской группы компаний Schiever. Она основана в 1871 году во Франции, сейчас она также присутствует в Польше, Таджикистане и Узбекистане. В группу компаний входят bi1, Auchan/"Ашан" и Kiabi (оба под франшизой), Schiever Déco, Hôli и другие.

Сеть розничной торговли bi1 предлагает покупателям формат магазинов у дома, где представлены качественные товары по низким ценам. Отличительная особенность заключается в том, что bi1 предлагает товары под собственными торговыми марками.





Bi1 продолжает расширяться. К концу 2022 года планируется открыть 40 магазинов.

«bi1: Больше, чем низкие цены».

Телефон call-центра: (+998) 78−120−02−20.

Адреса магазинов bi1:

Чиланзарский р-н, 16-й квартал, 17;

Ориентир: метро «Чиланзар»; Учтепинский р-н, 23-й квартал, 58; Учтепинский р-н, ул. Лутфий, 42;

Ориентир: недалеко от перекрестка «Ширин»; Чиланзарский р-н, 9-й квартал, 14/1;

Ориентир: Чиланзарское РОВД; Шайхантахурский р-н, ул: Увайсий, 4;

Ориентир: круг «Октепа»; Чиланзарский р-н, ул. Катартал, 37А.

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