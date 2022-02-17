Министерство обороны Украины заявило о резком росте нарушений режима тишины в Донбассе 17 февраля.

На 11 часов утра по украинскому времени было зафиксировано 29 нарушений режима прекращения огня, 27 из которых с применением запрещённого Минскими договорённостями вооружения, говорится в оперативной сводке о ситуации в районе линии разграничения. Сутками ранее в это же время отмечалось всего 4 таких случая.

«С особым цинизмом российские оккупационные войска произвели обстрел […] станицы Луганской на Луганщине. Из тяжёлого артиллерийского вооружения калибра 122 мм террористы выпустили 32 снаряда. Повреждена постройка детского сада, где в это время находились дети», — сообщили военные.

«Также повреждения получила и коммунальная инфраструктура — половина населённого пункта осталась без электропитания», — говорится в заявлении Минобороны.

По предварительным данным, в результате обстрела трое работников детского сада получили контузии. Военные оперативно эвакуировали детей и воспитателей в укрытие.

В 2019 году станица Луганская стала одним из участков, откуда отвели военную технику в результате договорённостей в Минске. В настоящее время там располагается пеший пункт пропуска через линию разграничения.

Ранения при обстреле получил один военнослужащий и два гражданских лица. Украинские военные, по сообщению Минобороны, открывали ответный огонь, не применяя запрещённые Минскими договорённостями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.

В свою очередь, самопровозглашённая Луганская народная республика заявила, что украинские военные обстреливают её территорию, сообщило РИА Новости.

«За последние сутки обстановка на линии боевого соприкосновения существенно обострилась. Противник […] предпринимает попытки эскалации конфликта», — отметил представитель народной милиции ЛНР Ян Лещенко. Он рассказал, что украинские силовики с утра открыли огонь по пяти населённым пунктам. Позднее стало известно ещё о трёх обстрелах. Теперь сообщается о двух новых случаях.

В самопровозглашённой Донецкой народной республике также заявили, что их территория попала под обстрел — по поселку Мандрыкино на окраине Донецка выпустили 5 мин калибра 82 мм.