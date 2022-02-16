Горнолыжник Комилжон Тухтаев, представляющий Узбекистан на зимней Олимпиаде в Пекине, 16 февраля выступил на соревнованиях по слалому.

Однако заезд спортсмена не был засчитан из-за неправильного прохождения последних ворот, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

«Известно, что во время прохождения трассы спортсмены обязаны проехать через все ворота. По решению специалистов Тухтаев дисквалифицирован», — говорится в сообщении НОК.

Таким образом, узбекистанский спортсмен завершил своё выступление в Пекине.

Напомним, по итогам выступления в дисциплине гигантский слалом Комилжон Тухтаев занял 29-е место. До финиша тогда добрались только 46 из 89 спортсменов.