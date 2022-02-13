Единственный представитель Узбекистана на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине Комилжон Тухтаев выступил в гигантском слаломе.

После первой попытки 24-летний горнолыжник финишировал 35-м из 54 спортсменов (всего было 89, но 2 не стартовали, ещё 33 не смогли дойти до финиша). По итогам второй попытки Комилжон Тухтаев занял 29-е место из 46 добравшихся до финиша спортсменов с итоговым временем 2:27.49.

Фото: НОК. Видео

Победу в этой дисциплине одержал швейцарский горнолыжник Марко Одерматт с результатом 2:09.35. «Серебро» получил представитель Словении Жан Краньец (2:09.54), а «бронзу» — горнолыжник Матье Февр (2:10.69).

Ранее «Газета.uz» брала интервью у Комилжона Тухтаева, который рассказал о подготовке лыжников в Узбекистане и за рубежом, шансах на победу и условиях, необходимых для развития этого спорта в стране.