Сотрудники Служба государственной безопасности доставили в Узбекистан члена террористической организации «Исламское государство», сообщила пресс-служба СГБ.

Уроженцы Хивы Д. У., 1969 г. р. и его сын Д. Х. 1994 г. р., будучи на заработках в России с 2009 года по 2015 год, через социальные сети попали под влияние вербовщиков международных террористических организаций.

В сентябре 2015 года отец и сын для скрытия своих личностей оформили поддельные паспорта граждан Таджикистана и через Турцию выехали в Сирию. Там, по версии следствия, они примкнули в ряды членов международной террористической организации «Исламское государство» и принимали участие в боевых действиях.

Позже Д. У. выехал из Сирии в одну из стран СНГ для совершения подрывных действий, говорится в сообщении СГБ.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников Службы государственной безопасности совместно с зарубежными партнерами, он был задержан и доставлен в Узбекистан.

При задержании Д. У. оказал активное сопротивление. «В дальнейшем выяснилось, что он не отказался от намерений по совершению „джихада“», — подчеркнули в СГБ.

В настоящее время ведутся следственные действия в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении Д. У. Его сын Д. Х. объявлен в розыск.



