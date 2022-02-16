Seoul Mun — это доходная коммерческая недвижимость, расположенная на набережной в центре Ташкента. Она спроектирована вместе с мировыми экспертами по коммерческой недвижимости Knight Frank.

Предложения сформированы на основе глубокого анализа рынка и требований времени. Открытое пространство у воды, террасы у каждого помещения, индивидуальные входы, высокие потолки, система эскалаторов, лифтов и маршрутов посетителей разработаны таким образом, чтобы стимулировать проходимость каждого помещения.





Коммерческие помещения на набережной Seoul Mun доступны в рассрочку. В офисе продаж Dream City Development можно выбрать помещение от 25 до 308 кв. м и планировать свои инвестиции. Оформить недвижимость в рассрочку до 20 месяцев можно с минимальным первоначальным взносом в 10%.

Современные решения, которые предлагает проект набережной Seoul Mun, помогут получать гарантированный доход от арендного бизнеса от 200 млн сумов в год. Во втором квартале 2022 года первый берег уже начнет работу. Более того, уже на данном этапе для более половины владельцев помещений первого этапа запуска уже нашли арендаторов.





В офисе продаж Dream City специалисты помогут подобрать предложение по вашим требованиям и предоставят любую интересующую информацию.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Офис продаж работает ежедневно без выходных с 9:00 до 19:00.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону пр-та им. Алишера Навои.

Сайт: seoulmun.uz

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