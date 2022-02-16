Новый Galaxy S22 Ultra объединил в себе характеристики двух флагманских линеек — мощность серии Note, камеру профессионального качества и производительность серии S. Также при предзаказе на новую серию Galaxy S22 в подарок можно получить Galaxy Watch4.

Впервые встроенное перо S Pen появится на устройствах серии S. Снижение задержки на 70% дарит максимально естественные ощущения и расширение возможностей приложений.





Функции ночной съемки серии S22 помогают в любое время суток получать качественные видео как на фронтальную, так и на основную камеру. Благодаря сенсору с размером пикселя 2,4 мкм объективы способны захватывать больше света, данных и оптимизировать освещение и детализацию ваших видео. Линза Super Clear Glass в S22 Ultra обеспечивает более плавные и четкие видео без бликов в ночное время. Функция масштабирования приближает объект в 100 раз. А с новыми ИИ-функциями каждая фотография имеет высокое качество уровня PRO.





Серия Galaxy S22 предоставляет все необходимые инструменты для создания прекрасных снимков. К примеру, эксклюзивный доступ к приложению Expert RAW, которое содержит полный набор инструментов для редактирования в камере, как в зеркальных фотоаппаратах. Вы также можете осветлить или затемнить снимки с помощью настроек ISO и выдержки, настроить баланс белого, чтобы сделать фотографию более теплой или холодной, и вручную сфокусироваться на нужном объекте для желаемого эффекта.





Захватывающий 6,8-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED 2X на Galaxy S22 Ultra оживляет картинку, подчеркивая мелкие детали с максимальной яркостью в 1750 нит.

Мощный аккумулятор позволит Galaxy S22 Ultra проработать весь день и даже дольше. Смартфон поддерживает сверхбыструю зарядку с максимальной мощностью 45 Вт — всего 10 минут подключения к розетке хватит, чтобы записать 50-минутное видео.

Вся серия Galaxy S22 защищена платформой безопасности Knox Vault от Samsung, которая полностью изолирует конфиденциальные данные от основной операционной системы телефона.

Компания Samsung также представила новую серию планшетов Galaxy Tab S8 с большими дисплеями и мощной производительностью. Улучшенные возможности видеоконференций, многозадачности, веб-серфинга и творчества вместе с новым S Pen полностью изменят опыт использования планшетов.





Выгодный предзаказ

С 10 февраля по 10 марта 2022 года при оформлении предзаказа на смартфоны Galaxy S22 серии можно получить в подарок часы Galaxy Watch4:

при предзаказе Galaxy S22 Ultra — в подарок Galaxy Watch4 44 mm;

за предзаказ Galaxy S22/S22+ — в подарок Galaxy Watch4 40 mm.

Поставка смартфонов новой серии Galaxy S22 в Узбекистан ожидается в середине марта 2022 года.

Количество подарков ограничено.

Узнать об условиях акции предзаказа, а также оформить предварительный заказ можно на официальном сайте Samsung.

На правах рекламы.