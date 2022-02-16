15 февраля в Узбекистане было подтверждено 296 случаев коронавируса (в предыдущий день — 302) и 52 случая пневмонии (57), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Общее количество случаев COVID-19, официально зарегистрированных с начала пандемии, составило 234,3 тысячи.

Число новых случаев в Ташкенте составило 157 (днём ранее — 152), в Ташкентской области — 49 (54). В других регионах показатели значительно ниже.

В течение дня отмечено 2 случая смерти от последствий коронавируса. Общее число официально зарегистрированных умерших составляет 1609.