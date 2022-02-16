С 9 февраля национальный туроператор Asialuxe Travel предлагает туры с прямыми чартерными рейсами до Шри-Ланки. Шри-Ланка — довольно новое направление для жителей Узбекистана, поэтому Asialuxe Travel дал ответы на главные вопросы.

Что за остров такой — Шри-Ланка

Шри-Ланка, или по-другому Цейлон — это зелень чайных плантаций, шум Индийского океана, мудрость аюрведы и тишина древних буддийских монастырей. Здесь никто и никуда не спешит, разве что серферы гоняются за волнами, а дайверы — за очередной порцией подводного экстрима.





Остров, расположенный в 32 км от Индии, ранее назывался Цейлоном. Здесь проживает более 20 млн человек и располагается восемь объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Какие правила въезда на Шри-Ланку

На Шри-Ланку нужна виза. Она оформляется довольно быстро и не требует дополнительного пакета документов. Большим преимуществом будет наличие вакцины, последний компонент которой был получен не менее, чем за две недели до поездки.





Невакцинированные туристы помещаются на недельный карантин в специальные отели, а также сдают два ПЦР-теста на Шри-Ланке. Эти расходы оплачиваются отдельно самими туристами.

Зачем лететь на Шри-Ланку

Шри-Ланка — это экзотика, чайные плантации, невероятной красоты пляжи, океан и, конечно же, заповедники. В Шри-Ланке — множество национальных парков и заповедников, которые занимают приблизительно 15% территории острова.





Природное великолепие зеленых долин и внезапно открывающихся водопадов, лучезарные пляжи с яркой водой, цветущие сады и прекрасные чайные плантации — все это и есть спутники красочного и увлекательного отдыха.

Какие есть достопримечательности

На Шри-Ланке каждый найдет что-то интересное для себя — как любители культуры, искусства, природы, так и поклонники активного отдыха.





Шри-Ланка отличается не только качеством пляжного отдыха на острове, но и прекрасными условиями для занятий активными видами отдыха — дайвингом, снорклингом и даже скалолазанием. Отели Шри-Ланки разнообразны — от бюджетных до роскошных. Независимо от категории вас приятно удивит радушие и профессионализм служащих.

Как долго занимает перелет из Ташкента на Шри-Ланку

Перелет на комфортабельных самолетах Uzbekistan Airways составит около шести часов.





Какие цены

Шри-Ланка — это огромное разнообразие отелей. Можно остановиться в лаконичном бутик-отеле, а можно и в роскошной вилле с концепцией «все включено».

Цены на комплексные турпакеты на Шри-Ланку начинаются от 14 млн сумов за одного человека при двухместном размещении. Стоимость включает авиабилеты, трансфер, проживание в отеле, виза, трехразовое питание и страховку с покрытием COVID-19.

Национальный туроператор Asialuxe Travel выполняет только прямые рейсы на комфортабельных авиалайнерах Uzbekistan Airways. Во время выполнения рейсов компания предоставляет бортовое питание улучшенного типа. Каждому пассажиру во время перелета будут предложены закуски, салаты, десерты, горячие и прохладительные напитки, а главное — основные блюда из мяса говядины или курицы. Все блюда имеют пометку Halal.

Национальный туроператор Asialuxe Travel предлагает комплексные турпакеты с отличными ценами. Ознакомиться с ценами на туристические пакеты, авиабилеты и заранее их забронировать можно на сайте компании или по телефону: (+998) 71−201−7777.

Также туры от Asialuxe Travel можно заказать во всех турагентствах Узбекистана.

Телефон: (+998) 71−201−7777.

Адрес главного офиса: ул. Саида Барака, 24.

Сайт: asialuxe.uz

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